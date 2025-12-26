Zelenskyj se chce v neděli potkat s Trumpem na Floridě. Vzniká skutečný mírový plán?
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se chce v neděli setkat s hlavou Spojených států Donaldem Trumpem, aby s ním projednal dosud nevyřešené otázky mírového plánu. Dnes to prohlásil podle agentury Reuters s tím, že plánuje s šéfem Bílého domu otevřít i otázky možné mírové dohody s Ruskem, na které zatím neexistuje kompromis. Zelenskyj už ráno napsal na síti X, že se s Trumpem chce brzy sejít. Anglickojazyčný list Kyiv Post mezitím s odvoláním na své zdroje uvedl, že schůzka by se mohla odehrát již tuto neděli v Trumpově floridské rezidenci Mar-a-Lago.
Trumpův tým vyjednavačů se snaží zprostředkovat ukončení války na Ukrajině, která od února 2022 vzdoruje ruské invazi. Všechny tři strany v posledních dnech informují o konstruktivních jednáních, jak míru dosáhnout, průlom v rozhovorech ale dosud nenastal.
"Rustem Umerov informoval o svých posledních kontaktech s americkou stranou. Neztrácíme ani jediný den," uvedl ráno Zelenskyj o své schůzce s Umerovem, který je hlavním ukrajinským vyjednavačem. "Dohodli jsme se na setkání na nejvyšší úrovni - s prezidentem Trumpem v brzké budoucnosti," poznamenal.
Zelenskyj se chce potkat s Trumpem
Odpoledne pak Zelenskyj oznámil, že chce s Trumpem jednat v neděli, čímž potvrdil informace deníku Kyiv Post. Zelenskyj v úterý novinářům představil nový dvacetibodový návrh amerického mírového plánu. Dnes řekl, že tento plán je hotov z 90 procent. Na setkání s Trumpem chce vedle sporných částí plánu hovořit i o poválečné obnově a také o bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu. Otázku záruk považuje ukrajinský prezident za takřka vyřešenou. S Trumpem plánuje diskutovat i o dalším možném tlaku na Rusko.
Kyiv Post dříve s odvoláním na diplomatické zdroje napsal, že nedělní setkání prezidentů Ukrajiny a USA je možné, pokud vše půjde podle plánu. Deník dále uvedl, že Kyjev poslal do Washingtonu podrobný návrh, který prověří odhodlání Západu a pružnost Moskvy.
Zelenskyj a jeho tým ve čtvrtek telefonicky jednali o možnostech ukončení války se zmocněncem amerického prezidenta Stevem Witkoffem a Trumpovým zetěm Jaredem Kushnerem.
Nová dvacetibodová verze amerického mírového plánu předpokládá mimo jiné zmrazení fronty na současných liniích a zahájení jednání o vytvoření demilitarizovaných zón. Nevyřešeny však zůstávají hlavně ruské požadavky na územní ústupky ze strany Ukrajiny či otázka možného vstupu země do NATO. Mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová ve čtvrtek podle TASS hovořila sice o malém, ale jistém pokroku, zároveň ale naznačila, že západoevropské země se tento pokrok snaží torpédovat.
Ukrajina čelí už téměř čtyři roky ruské invazi rozpoutané na rozkaz ruského prezidenta Vladimira Putina. Trump v loňské předvolební kampani sliboval, že válku po návratu do Bílého domu ukončí do 24 hodin. Přes opakované telefonáty s Putinem a srpnové osobní setkání obou prezidentů na Aljašce se mu to ale dosud nepodařilo.
Za poslední měsíc se nicméně vystupňovalo diplomatické úsilí poté, co Spojené státy představily původní návrh mírového plánu, kritiky označovaný za nápadně proruský. Zohledňoval totiž hlavní ruské požadavky včetně vydání dosud nedobytých regionů na Donbasu, zákaz vstupu Kyjeva do NATO nebo výrazné početní omezení ukrajinské armády. Naopak Ruska se žádný limit početního stavu ozbrojených sil netýkal.