Zelenskyj: USA chtějí, aby válka skončila do června
- Poprvé by se další kolo třístranných rozhovoru mohlo konat na americké půdě.
- Trumpova administrativa vyvine na obě strany tlak, aby konflikt začátkem léta utichl.
- Tento týden se Moskva s Kyjevem dohodla na další výměně vězňů.
Spojené státy chtějí, aby Ukrajina a Rusko ukončily válku do června, řekl podle agentur AP a AFP ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa podle něj pravděpodobně vyvine na obě strany v této souvislosti tlak. Američané také podle něj navrhli, aby se vyjednávací týmy Ukrajiny a Ruska setkaly příště v USA, pravděpodobně v Miami.
„Američané navrhují, aby strany ukončily válku do začátku tohoto léta a pravděpodobně vyvinou na strany tlak přesně podle tohoto harmonogramu,“ řekl Zelenskyj v pátek novinářům, přičemž informace byly embargované do dnešního rána. „Říkají, že chtějí udělat všechno do června. A udělají vše pro to, aby válku ukončili. Chtějí jasný harmonogram všech akcí,“ dodal ukrajinský prezident.
Američané také podle něj poprvé navrhli uspořádat další kolo třístranných rozhovoru na americké půdě. „Potvrdili jsme naši účast,“ uvedl dále Zelenskyj. Rozhovory by se podle něj mohly konat v Miami.
Něco by se mohlo stát, naznačil Trump
Americký prezident Donald Trump si rozhovory o válce na Ukrajině pochvaluje. Na začátek příštího týdne oznámil další jednání mezi Spojenými státy a Íránem. Šéf Bílého domu to řekl v pátek novinářům na palubě prezidentského speciálu Air Force One.
„Dnes se konaly velmi, velmi dobré rozhovory týkající se Ruska a Ukrajiny. Něco by se mohlo stát,“ řekl prezident novinářům v letadle směřujícím na Floridu bez dalších podrobností.
Ukrajinci a Rusové společně s Američany jednali o možnostech ukončení války, kterou rozpoutalo Rusko svým vpádem do sousední země před téměř čtyřmi roky, v uplynulých týdnech dvakrát v Abú Zabí. Tento týden se Moskva s Kyjevem dohodla na další výměně vězňů. V klíčové o otázce týkající se území ale strany nedosáhly průlomu, uvedla AFP.
Z dřívějších vyjádření vyplývá, že Rusko jako podmínku pro ukončení bojů požaduje ovládnutí celého ukrajinského Donbasu, tedy i částí, které ruská vojska za čtyři roky své agrese nedokázala dobýt. Kyjev tato území vyklidit odmítá.