Zemětřesení na východě Afghánistánu si vyžádalo nejméně 500 obětí
Při zemětřesení na východě Afghánistánu zemřelo v noci na dnešek nejméně 500 lidí, dalších více než tisíc bylo zraněno, uvedl podle agentury Reuters afghánský státní rozhlas a televize RTA. Úřady jen o chvíli dříve podle agentury AP zmiňovaly nejméně 250 obětí. Otřesy o síle šesti stupňů zasáhly oblast města Dželálábád u hranic s Pákistánem. Toto město je rušným obchodním centrem a má asi 300 tisíc obyvatel.
Toto město je rušným obchodním centrem, jelikož leží blízko hranic s Pákistánem. Zasažena je i hornatá provincie Kunar, uvedly agentury.
Epicentrum zemětřesení bylo podle AFP jen necelých 30 kilometrů od Dželálábádu s ohniskem v hloubce asi deset kilometrů. Zhruba po 20 minutách následoval další otřes o síle asi 4,5 stupně a posléze ještě třetí o síle 5,2 stupně, popsala televize Sky News.
Otřesy byly cítit i v afghánské metropoli Kábulu, která leží asi 120 kilometrů od Dželálábádu.
Počet obětí pravděpodobně dál poroste, napsal server stanice BBC. Podle jejích zpravodajů totiž zemětřesení odřízlo záchranářům přístup do některých postižených oblastí.