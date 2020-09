Zrušený Oktoberfest bude bez náhražky. Mnichov v místě konání zakázal popíjení alkoholu | E15.cz

Poprvé od konce druhé světové války se nebude konat známý pivní německý festival Oktoberfest. Ba co víc, úrady navíc zákazali popíjení alkoholu na Tereziánské louce, tedy v místě konání festivalu, píše německý deník die welt . Důvodem je snaha zabránit spontánnímu shlukování lidí, které by mohlo vést k neřízenému šíření koronaviru. Oktoberfest, který měl začít v Mnichově tuto sobotu, si totiž řada nespokojenců chtěla nahradit soukromými večírky.

Mnichovský primátor Dieter Reiter se obával, že prázdná Tereziánská louka přiláká zejména mladé lidí toužící po alkoholovém povyražení. "Mnozí se již takto domlouvají v nejrůznějších skupinách na sociálních sítích," říká Reiter. "A já chci zabránit tomu, aby se pitky na louce staly novým ohniskem koronaviru," dodává s tím, že lidé při popíjení ztrácí zábrany a přestávají dodržovat potřebný sociální odstup. Ve hře byl nejen noční zákaz konzumace alkoholu na Tereziánské louce, ale také celkový zákaz vstupu na toto tradiční dějiště Oktoberfestu.

"Jsou jistě lepší věci, než se postavit na opuštěnou a prázdnou plochu a popíjet tam přinesené pivo," uvádí úřady, které se snaží německé pivaře odradit od uspořádání náhradního a neoficiálního Okterberfestu.

Zákaz konzumace platí také na dalších pěti místech bavorské metropole, kde se lidé večer často schází. V širším okolí je pak zakázán i prodej s výjimkou gastronomických provozoven. Omezení bude platit nejméně tento víkend od pátku do neděle. Kdo se i přes zákaz na zapovězených místech napije alkoholu, dostane pokutu nejméně 150 eur (4000 korun). Za porušení zákazu prodeje pak hrozí postih přinejmenším 500 eur (13 400 korun).

Letos to není poprvé, co byl Oktoberfest zrušen kvůli epidemii, naposledy to ale bylo v roce 1873, kdy se tak stalo kvůli choleře. Na louce se nepopíjelo ani za obou světových válek. V letech 1946 až 1948 se festival konal v malém jako "podzimní slavnost", od roku 1949 pak nepřetržitě jako Oktoberfest.

Počátek pivních slavností, které se postupně proměnily v obří komerční podnik se zhruba dvěma miliony zahraničních hostů, spadá do října 1810, kdy po své svatbě uspořádali bavorský korunní princ Ludvík a jeho manželka Tereza Sasko-Hildburghausenská pro obyvatele království na louce za Mnichovem slavnost s koňským dostihem. Akce měla úspěch a začala se konat pravidelně jako říjnová slavnost (Oktoberfest). Svůj název si udržela i poté, co kvůli teplejšímu počasí její začátek organizátoři posunuli na září.

Byť má Německo osmkrát vyšší počet obyvatel, počet denních přírůstků nově nakažených je oproti Česku nižší. Německou strategií ke zpomalení šíření koronaviru jsou přitom přísná pravidla a důslednost v jejich dodržování, napsal deník Mf Dnes.

Oproti těm českým se tamní opatření liší zejména v přístupu k žákům, kteří musejí nosit roušku po celou dobu výuky. Výjimku mají pouze děti prvních čtyř ročníků. Opatření ve školách je víc. Školní zahrada, na níž se o přestávkách děti střídají, je například přesně rozdělena pro každou třídu. Za stejným účelem jsou zrušeny i předměty, v nichž se potkávají žáci napříč třídami.

Různá opatření se ale netýkají jen samotných škol. Přesahují i do dalších aktivit, jako jsou zájmové činnosti, kroužky, sportovní kluby a tréninky.