Čína kritizuje Trumpa za hrozby sankcemi vůči obchodním partnerům Severní Koreje

Šuang tak reagoval na Trumpovo vyjádření k nedělnímu dalšímu jadernému testu KLDR, který byl podle Pchjongjangu zkouškou vodíkové bomby a byl "naprosto úspěšný". Šéf Bílého domu na twitteru napsal, že Spojené státy zváží uvalení obchodního embarga na všechny země, které obchodují se Severní Koreou.

"Je nepřijatelné, aby se na jedné straně vyvíjelo obtížné úsilí najít řešení jaderné otázky a na druhé straně aby vlastní zájmy byly ohrožovány a vystavovány sankcím," řekl mluvčí k úloze Číny v konfliktu kolem KLDR a jejího jaderného a raketového programu. "To není ani objektivní, ani spravedlivé," dodal.

Přerušení obchodu se Severní Koreou by se dotklo především Číny, protože přes ni KLDR realizuje kolem 90 procent svého zahraničního obchodu. Sankce by byly podle agentury DPA velmi málo realistickým krokem, protože by měly značný vliv nejen na americké hospodářství, ale znamenaly by i vážné oslabení světové ekonomiky. USA a Čína jsou dvě největší ekonomiky.