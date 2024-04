Češi létají dál a dál, letenky totiž zlevňují. Vede Asie, namísto Thajska je na špici Japonsko

Díky klesajícím cenám Češi podle prodejců letenek na jaře kupují letenky do vzdálenějších destinací než loni. Ze vzdálených míst nejčastěji létají do Asie a Severní Ameriky. Oblíbený thajský Bangkok čeští turisté postupně mění za Japonsko.

Poptávku po asijských destinacích posílily zejména nové linky China Airlines na Tchaj-wan, Hainan Airlines do Pekingu nebo nasazení kapacitnějšího Boeingu 787-800 Dreamliner leteckou společností Qatar Airways na lince z Prahy do Dauhá.

Zavádění nových linek a zvětšování kapacity stávajících podle ředitele portálu Letuška.cz Josefa Trejbala způsobuje pokles cen letenek. Zkapacitnění linky do Dauhá podle něj vedlo ke zlevnění letenek nejen do Asie, ale také do afrických destinací. "S příchodem nových dopravců se samozřejmě rozšířila nabídka letů pro klienty a zvýšila se frekvence letů," potvrdila i manažerka letenek Student Agency Travel Lenka Kašická. Letenky do Bangkoku podle ní při odletu z Prahy díky novým dopravcům zlevnily o 12 procent, Hanoj o čtyři procenta a letenky do Tokia průměrně o 15 až 20 procent.

Právě Tokio se u prodejce letenek Student Agency Travel dostalo v únoru a březnu mezi sedm nejprodávanějších asijských destinací. Podle mluvčí prodejce Pelikán Kataríny Šuchterové jsou letenky do Japonska nejlevnější za poslední roky. "Jen v dubnu roste zájem o 270 procent v porovnání se stejným období v loňském roce," řekla. Japonsko tak podle Šuchterové od dubna přežene Bangkok, který je dlouhodobě nejoblíbenější vzdálenou destinací Čechů. Růst zájmu o Japonsko potvrzují také data prodejce Kiwi.com.

Spolu s asijskými destinacemi u většiny prodejců letenek vedou také prodeje letenek do vzdálených destinací v Severní Americe. "Nejvíce Čechů létá do New Yorku, do kterého bylo prodáno v meziročním srovnání o 50 procent letenek víc," uvedl Trejbal za Letušku. Podle dat Student Agency Travel a portálu Letuška.cz následuje nejčastěji Los Angeles a Miami. Prodejce zaznamenal u Severní Ameriky meziroční zvýšení prodejů letenek o sedm procent.

Letenky do Severní Ameriky podle Trejbala zlevňují díky silné konkurenci leteckých dopravců, kteří na letech nabízejí velkou kapacitu. "Zpáteční letenky aktuálně začínají pod deseti tisíci korunami, a je tak o ně značný zájem," dodal.

Podle mluvčí prodejce Kiwi.com Daniely Chovancové byla v únoru a březnu mezi pěti nejoblíbenějšími destinacemi Dubaj, následoval Bangkok, Colombo na Srí Lance, Abú Zabí a New York. Do Dubaje a New Yorku odlétají zákazníci prodejce nejčastěji z pražského letiště, do Bangkoku, Colomba a New Yorku z Vídně.

U dlouhých letů většina cestujících dává přednost odletům z blízkých zahraničních letišť, podíl letů z Vídně podle Šuchterové mezi všemi letenkami tvořil 43 procent. Odlety z Vídně podle ní byly v průměru o 100 euro levnější než z Prahy. "Pasažéři odlétající z Krakova nebo Budapešti zaplatili za své letenky v průměru o 200, respektive 300 eur méně," dodala.