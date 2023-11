Práce na DPP 2024: Změny, limit, dovolená, odvody, podmínky | e15.cz

Dohoda o provedení práce vždy představovala velmi výhodnou smlouvu pro lidi, kteří si chtějí přivydělat. Ať už to jsou studenti, důchodci nebo mámy na rodičovské. Od roku 2024 ji ale čeká řada změn, a to díky nedávno schválené novele zákoníku práce. Dohoda bude mnohem více provázaná s nemocenským pojištěním a pojistným na sociální zabezpečení. Jak? Co se změní? Kdy budou mít “dohodáři” nově nárok i na dovolenou? A jak postupovat ve výpočtu odměn při dohodě o provedení práce?