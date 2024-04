Ze zemí Visegrádské čtyřky se Česku dařilo nejrychleji navyšovat objem přímých investic, které získávalo od zahraničních firem. Vyplývá to z dat Vídeňského institutu mezinárodních hospodářských studií za roky 2012 až 2022. Miliardy korun v tuzemsku průběžně investují například globální podniky jako Amazon, Honeywell, Onsemi či Volkswagen. Ekonomové však varují: technologie budoucnosti v současnosti směřují spíše do Polska či Maďarska. Napravit to má mimo jiné změna systému investičních pobídek.