Aleš Zavoral | alza.cz | Miliardáři | e15.cz

Hodnota majetku: 61 miliard korun

Věk: 46

46 Obor: e-commerce

e-commerce Zdroj majetku: alza.cz

Před hegemonem české scény se po letech rýsují vážní vyzyvatelé, kteří přicházejí zpoza hranic, tedy německý Kaufland a polské Allegro. Obě firmy jsou dostatečně kapitálově vybavené na to, aby zatřásly českým trhem. Do té doby bude ovšem Alza trůnit nad všemi českými e-shopy.

Sám tajemný miliardář, jehož tvář většina Čechů nikdy neviděla, se po letech veřejnosti trochu více otevřel v knížce Alza: Příběh firmy, která si do toho nenechala mluvit. V ní nechal Zavoral nakouknout do svých začátků jako podnikatele i do postupného budování Alzy, které začalo v hlubokých devadesátých letech ve východních Čechách.

„Byl jsem vždycky… jak to říct? Asi sběratel. Bavilo mě sbírat věci a pak je měnit za něco hodnotnějšího,“ vypráví Zavoral v knížce, která je v podstatě kronikou Alzy. První peníze vydělal Zavoral, jemuž se přezdívá továrník, ještě jako dítě díky sběru nedopalků od cigaret, které za minulého režimu prodával probouzejícím se návštěvníkům punkových a metalových koncertů. „Říkali jsme jim hašišáci, a když vstali, měli žízeň a chuť na cigaretu.“

Historie e-shopu Alza a kdo za ním stojí