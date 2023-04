Angry Birds mění majitele. Sega koupila finského vývojáře Rovio za 706 milionů eur | e15.cz

Nejznámějšími produkty společnosti Sega jsou herní série s ježkem Sonicem a Total War a konzole jako Sega Genesis/Mega Drive, které si v 90. letech získaly popularitu i mimo Japonsko.

Sega Sammy uvedla pro CNBC, že bude ve větší míře využívat dovednosti společnosti Rovio v oblasti vývoje mobilních her s živým ovládáním, aby urychlila tvorbu mobilně optimalizovaných verzí svých současných her s cílem zvýšit svůj podíl na trhu mobilních her.

V 11:00 londýnského času akcie společnosti Rovio vzrostly o 17,8 %. Před oznámením akvizice akcie Sega Sammy, která vznikla fúzí společnosti Sega s herním vývojářem Sammy v roce 2004, spadly o 4,2 % níže, uvádí BBC.

Podle generálního ředitele skupiny Sega Sammy Harukiho Satomiho má trh mobilních her mezi rychle se rozvíjejícím celosvětovým herním trhem mimořádně vysoký potenciál a dlouhodobým cílem společnosti Sega je urychlit postup v této oblasti. Společnost uvedla předpoklad, že tento trh do roku 2026 vzroste na 263,3 miliardy dolarů, přičemž podíl mobilních her by se měl zvýšit na 56 %. Spoléhá na celosvětovou oblibu Angry Birds a ježka Sonica, která může značce dopomoci k vyšším ziskům a oslovení širšího spekra uživatelů, píše agentura Reuters.