Atari kupuje vývojáře herních retrohitů Night Dive | e15.cz

Společnost Night Dive Studios, kterou vedou herní veteráni Stephen Kick a Larry Kuperman, se soustředí především na remasterování letitých herních hitů tak, aby byly hratelné i na aktuálním hardwaru. Studio má za sebou od roku 2012 uvedení více než stovky titulů včetně nových verzí stříleček Doom 64, Quake, Forsaken nebo Blood. Na letošní květen pak chystá remaster legendárního cyberpunkového RPG System Shock z roku 1994. Nová verze patří mezi nejočekávanější retro hry celého roku.

Atari si od akvizice slibuje přístup k rozsáhlému duševnímu vlastnictví Night Dive a k jejich technologiím včetně enginu KEX, prostřednictvím Night Dive ale chce vydávat i své vlastní hry. Obchod, který by měl být finalizován v dubnu, vyjde Atari na deset milionů dolarů, přičemž polovinu částky zaplatí firma hotově a polovinu ve svých akciích. Dalších deset milionů by pak Night Dive měl obdržet v následujících letech v závislosti na tom, jak se bude společnosti finančně dařit.

Atari tímhle krokem videoherní komunitu překvapila, v posledních letech se o kdysi slavné společnosti mluvilo spíš v souvislosti s přešlapy. Mezi ty největší patří nepodařené uvedení herní konzole Atari VCS. Výroba konzole, jejíž uvedení na trh zpomalila covidová pandemie v roce 2020, skončila po necelých dvou letech. Loni se celosvětově prodalo pouhých 10 tisíc kusů Atari VCS, které mělo původně konkurovat konzolím od Sony a Microsoftu - PlayStation a Xbox. Oproti roku 2021 to tak byl pokles o propastných 92 procent.

Firma se slavnou minulostí sahající až do začátku sedmdesátých let se pokouší o úspěch i na jiných trzích. Atari ke svému padesátému výročí spustilo prodej vlastních NFT a už několik let slibuje zprovoznění vlastního hotelu v Las Vegas, který by měl být šitý na míru všem fanouškům videoher.

Akvizice studia Night Dive se odehrává v okamžiku, kdy nejen videoherní svět stále řeší nesrovnatelně větší a důležitější obchod. Koupi studia Activision Blizzard, za které Microsoft zaplatil rekordních 68,7 miliardy dolarů, oznámila softwarová společnost už v lednu loňského roku. V současnosti ale celou transakci zkoumá Evropská komise, která zároveň funguje jako antimonopolní úřad. Konečné rozhodnutí v obchodu, proti němuž protestuje třeba velký konkurent Microsoftu Sony, by mělo padnout v květnu. Pokud dojde k jeho schválení, stane se Microsoft třetí největší herní firmou na světě.

Přestože byl loňský rok především ve znamení obřího obchodu Microsoftu, došlo i k druhé největší videoherní transakci všech dob. Možná trochu překvapivě v ní figurovala společnost Zynga, která se soustředí výhradně na produkci her pro mobilní zařízení. Převzala ji firma Take-Two, v jejímž portfoliu jsou třeba slavné videoherní série Grand Theft Auto nebo Red Dead Redemption. Firma za Zyngu zaplatila 12,7 miliard dolarů.

Také třetí největší videoherní akvizice loňského roku se týkala studia produkujícího mobilní hry. Finský vývojář Supercell, který na trh přinesl třeba populární Clash of Clans, připadl čínskému obrovi Tencent. Ten za studio patřící k nejrychleji rostoucím herním firmám na světě zaplatil 10,2 miliardy dolarů.

Čínský Tencent přitom loni zanechal stopu i v českém herním byznyse. Firma totiž jako minoritní akcionář vstoupila do českého studia Bohemia Interactive a stala se jeho globálním partnerem, který by měl českému hernímu developerovi pomoct prorazit na čínském trhu. Ten je i v globálním měřítku gigantický: jenom za rok 2021 překročily tržby čínského videoherního průmyslu hranici jednoho bilionu korun.