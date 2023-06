Nejcennějším značkám vévodí Apple, čínské brandy ustupují | e15.cz

Hodnotu Applu analytici výzkumné společnosti Kantar vyčíslili na 880 miliard dolarů, což je o sedm procent méně než v loňském roce. Navzdory tomu si společnost z kalifornského Cupertina udržela prvenství. Propad hodnoty nicméně potkal drtivou většinu značek, které se v žebříčku umístily. Hodnota celého indexu meziročně klesla o dvacet procent na 6,9 bilionu dolarů, loni přitom vyrostl o 23 procent.

„Zatímco trh se ukázal jako nestálý a byl výrazně ovlivněn globální makroekonomikou, pohled spotřebitelů na značky se ukazuje mnohem stabilnější – nejhodnotnější značky na světě zůstávají stejně vysoce ceněné jako kdykoli předtím,“ komentuje zjištění Martin Guerrieria, vedoucí oddělení Kantar BrandZ výzkumné společnosti Kantar. Žebříček Kantar BrandZ bere v úvahu nejen finanční hodnotu společnosti, ale také vnímání spotřebitelů a schopnost značky rozšiřovat okruh zákazníků.

Jedním z letošních vítězů je značka Louis Vuitton, která si udržela hodnotu 124 miliard dolarů, díky čemuž se v žebříčku posunula o dvě příčky na osmou pozici. To z ní dělá nejcennější evropský brand. Celkově se do elitní stovky dostalo sedmnáct evropských značek, nejvíce jich bylo z Německa, konkrétně šest. Žebříčku tradičně dominují Spojené státy, o čemž vypovídá úvodní desítka, ve které jsou jen dvě značky s odlišným původem.

První polovina letošního žebříčku KantarBrandZ

Před luxusní francouzský brand pronikl na sedmé místo čínský Tencent, který působí v oblasti her, sociálních sítí nebo streamovacích platforem. Do žebříčku se probojovalo třináct čínských značek, zatímco loni jich bylo čtrnáct, a v roce 2021 dokonce osmnáct. Podíl čínských značek tak viditelně klesá úměrně rostoucímu napětí mezi Západem a asijskou mocností.

S tím souvisí i nejrozporuplnější značka žebříčku, čínská sociální síť TikTok. Její hodnota vzrostla o dvě procenta, díky čemuž se v žebříčku posunula vzhůru o dvanáct příček. To je v tomto ročníku šestý nejlepší výsledek. Do letošního vydání KantarBrandZ se také probojoval nový čínský fenomén, a to internetové tržiště Shein, které s hodnotou 24 miliard dolarů získalo 70. příčku.

Uplynulý rok byl složitý pro většinu značek kvůli horšícím se ekonomickým podmínkám. Pouze šestnáct značek zaznamenalo meziroční nárůst hodnoty. Největším skokanem se stala indická telekomunikační společnost Airtel, jejíž hodnota vzrostla o 24 procent na 22 miliard dolarů, následovaná společností Pepsi s růstem o 17 procent. Do první pětky se také dostala indonéská BCA, jež přidala 12 procent, a americká Unitedhealthcare s devíti procenty. Na osmi procentech růstu se zastavily značky Costco, Coca-cola a Nongfu Spring.

„Je třeba dál investovat do budování značek a diverzifikace produktů, aby mohly růst. Letošní výsledky jasně ukazují, že i v současném makroekonomickém prostředí je možné dosáhnout růstu, a to díky správné strategii zaměřené na navázání a udržení silného vztahu se spotřebiteli,“ doporučuje marketérům Guerrieria.

Druhá polovina letošního žebříčku KantarBrandZ

Naopak největší propad hodnoty zaznamenaly výhradně technologické tituly. Nejhůře na tom je platební společnost PayPal s meziročním propadem hodnoty o 62 procent. Následují ji Facebook (–50 procent), německý SAP (–49 procent), čínské tržiště Alibaba (–46 procent) a americké Adobe (–45 procent).

V době ekonomického ochlazení prokázalo největší odolnost odvětví potravin a nápojů, kterému se meziročně propadla hodnota o tři procenta, uvádějí analytici Kantaru. Uspěla také Coca-Cola, která se do nejhodnotnější desítky vrátila po deseti letech. Druhou nejméně zasaženou kategorií je segment rychlého občerstvení a odolnou trojici doplňuje luxusní zboží.