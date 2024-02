Nepříjemné chování ze strany nadřízených nebo kolegů, nevhodné narážky nebo sexuální obtěžování. To jsou situace, které by měli mít zaměstnanci možnost bezpečně nahlásit díky zákonu o ochraně oznamovatelů. Podle průzkumu personální firmy Up Česká republika se s nějakou formou šikany nebo diskriminace setká třicet procent pracovníků tuzemských firem. Část z nich čelí jednorázovým prohřeškům, přibližně šestnáct procent lidí ale musí nepříjemné situace snášet opakovaně.