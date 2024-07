Česká pošta bude zanedlouho hledat poradenskou službu, která by ji pomohla s prodejem Balíkovny. Celý proces oddělení by pak měl být hotový do jednoho roku. Cena z prodeje nepřekročí čtyři miliardy korun, ale může být i mnohem nižší.

„Záleží na předmětu transakce. My víme, kolik potřebuje Česká pošta, a pak je otázka, co všechno jsme ochotni do transakce dát,“ vysvětlil strategii prodeje Miroslav Štěpán, ředitel České pošty, v rozhovoru pro Seznam Zprávy. Výnosy z prodeje chce Česká pošta investovat do modernizací svých poboček.

„Aby to mělo pro investora význam, tak se bavíme o majoritním podílu, klidně bych řekl až stoprocentním,“ poznamenal dále Štěpán. Balíkovna s 5,5 tisíci pracovníky vynaložila v posledních letech stovky milionů korun na udržení své pozice na velmi konkurenčním trhu. Letos plánuje další expanzi a do konce roku chce rozšířit svou síť 8,5 tisíce obslužných míst o dalších 1 500 boxů.

Prodej nachází oporu i na ministerstvu financí. „Případný výnos z Balíkovny by znamenal transformační peníze pro Českou poštu, aby se nemusely hledat dodatečné zdroje ve státním rozpočtu,“ řekl ministr Zbyněk Stanjura už v dubnu e15.

VIDEO:Podívejte se na rozhovor s šéfem České pošty Miroslavem Štěpánem v pořadu Hráči

Šéf České pošty Štěpán v Hráčích: Za eletrokola padaly hlavy, kvůli špatnému doručování dopisů vznikl nový tým. A jaké nás čeká zdražování? • Genlive/Vera Renovica

Vedení České pošty ale i po případném prodeji stále počítá se spoluprací s novým vlastníkem Balíkovny. Očekává zisk ze svozu, zpracování a doručování komerčních balíkových zásilek.

Zájem o Balíkovnu by mohli podle Štěpána mít především konkurenti. Portfolio případných zájemců je ale široké. Jestli se bude jednat o českého partnera, nebo někoho ze zahraničí, není ještě jasné.

Dlouhodobé ztrátové hospodaření České pošty se i díky prodeji Balíkovny má zlepšit. Nejpozději do roku 2026 již transformovaný podnik by měl být výnosný. V posledních letech Česká pošta hospodaří v červených číslech. Za rok 2023 vykázala ztrátu na 774 miliardy korun. Letošní plán počítal na konci roku s kladnou nulou.