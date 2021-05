Akcie cestovek jdou na dračku. Část expertů před nimi varuje | E15.cz

Akcie firem z odvětví cestovního ruchu začaly významně posilovat zhruba od loňského října, kdy začalo být zřejmé, že budou brzy schváleny vakcíny proti koronaviru. V souvislosti s očkováním řada investorů očekávala rychlé oživení turismu. Sáhla proto po cenných papírech cestovních kanceláří, jejichž cenu předtím srazila koronakrize, a naopak se zbavovala pandemických vítězů v čele s technologickými společnostmi.

Trend zjevně nezpomaluje ani letos. Britský index FTSE 350 Travel and Leisure za posledních dvanáct měsíců vyrostl o téměř 28,7 procenta.

Například hannoverská TUI Group letos posílila téměř o padesát procent. Její akcie se obchodují na burze ve Frankfurtu zhruba za 4,95 eura. Podobně je na tom britsko-americký provozovatel výletních plaveb Carnival Corporation. Ten v lednu prodával cenné papíry za devatenáct dolarů, dodnes se jejich hodnota vyhoupla na 27,52 dolaru a dál roste. V kladných číslech se v posledních měsících drží rovněž největší světová koncertní agentura Live Nation.

„Potenciál akcií firem z cestovního ruchu výhledově stále ještě není naplněn a je to jeden z investičních příběhů, jemuž stojí za to věnovat zvýšenou pozornost,“ říká Jan Šafránek, akciový analytik České spořitelny. Chování investorů podle něj dává smysl.

„Na základě dostupných dat je ve Spojených státech úroveň rezervací pro ubytování na letošní letní sezónu již na 85 procentech roku 2019. USA mají také alespoň jednou dávkou naočkovanou přibližně polovinu své populace,“ upozorňuje Šafránek.

Zvýšený zájem o cestování hlásí také letečtí dopravci ve Velké Británii, kde vláda výrazně uvolňuje protipandemická opatření. Britští turisté mohou od pondělí létat do dvanácti zemí bez nutnosti projít po návratu karanténou, čehož okamžitě využily tisíce lidí.

„Investici do akcií cestovních kanceláří bych určitě doporučil. Kdo je už v portfoliu má, neudělá chybu ani tehdy, pokud je bude jen držet bez dalšího dokupování. Za dvanáct měsíců by cena akcií společností Carnival či Live Nation měla být podle konsensu trhu nad nynější úrovní,“ myslí si Lukáš Kovanda, hlavní ekonom Trinity Bank.

Jiní odborníci už tak optimističtí nejsou. „Předchozí cenový vzestup vnímám jako příliš euforický. Aktuálně je zaceněn poměrně rychlý návrat k normálu. Reálně však zotavení může trvat mnohem déle,“ varuje portfolio manažer makléřské společnosti Cyrrus Tomáš Pfeiler.

„Cestovní kanceláře představují skomírající odvětví. Stále výraznější počet lidí využívá platformy jako Booking.com nebo Airbnb, a klasickým kancelářím tak ubývají klienti. Tento trend se do budoucna ještě prohloubí,“ dodává Pfeiler.

„Turistickému ruchu bude ještě dlouho trvat, než dosáhne hodnot před pandemií. Akciím cestovních kanceláří bych se spíše vyhnul a raději bych volil společnosti více zaměřené na volnočasové zábavní aktivity, jako jsou zábavní parky nebo kina,“ přidává se soukromý investiční poradce Tomáš Geissler.

Faktem je, že minimálně v zemích Evropské unie, kde vakcinace probíhá pomaleji než v Británii a USA, nadále platí četná omezení a už teď je zjevné, že letošní léto sice možná nebude takovým propadákem jako to loňské, nebude však ani úplně normální. Investoři do cestovního ruchu by tedy každopádně měli počítat s návratností svých peněz až po delší době. „Firmy, které pandemii přežijí, se nicméně mohou těšit na silnou poptávku a slabší konkurenci,“ uzavírá Šafránek.