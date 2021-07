Covid pas usnadní cestování do zemí EU. Co to je? Kdy začne platit? | E15.cz

Aplikace Tečka je určená hlavně pro testované nebo očkované. Pojme do sebe všechny certifikáty, a to i více než jednoho uživatele, může uchovávat například certifikáty celé rodiny. Tečku by měly uznávat nejen české úřady, ale i další země Evropské unie. Aplikace je od července k dispozici pro Android i pro operační systém iOS.

Naopak čTečka slouží hlavně těm, kteří mají platnost certifikátů kontrolovat. Stačí načíst QR kód certifikátu. Aplikace byla ke stažení dříve než Tečka.

Covidový certifikát neboli covidový pas prosadily hlavně země z jihu EU, jejichž ekonomiky jsou výrazně závislé na příjmech z turistického průmyslu a restrikce související s pandemií koronaviru je už loni výrazně zasáhly. Takzvaný covidový pas nemá jen usnadnit vstup do země, ale v mnoha členských státech je prokázání bezinfekčnosti podmínkou využívání mnoha služeb.

Která vakcína bude uznaná?

Každá členská země EU si i po schválení covidového pasu nadále určuje vlastní podmínky vstupu do země. Některé považují pasy za platné až po absolvování obou dávek očkování proti koronaviru. Unijní státy přitom budou povinně uznávat jen vakcíny schválené Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA). Mohou však podle svého uvážení akceptovat i dosud neschválené preparáty jako ruský Sputnik V, s nímž již očkují Maďarsko nebo Slovensko.

Co musí uchazeč o covid pas podstoupit?

Již po první dávce očkování si mohou lidé na webu ocko.uzis.cz (Očkovací portál občana) stáhnout certifikát. Certifikáty vydané po 1. 6. už splňují podmínky, aby byly uznané jako covid pas. Na webu jsou uložené tři druhy certifikátů:

Certifikát o prodělaném onemocnění: ke stažení bude mezi 10. a 180. dnem od prvního pozitivního PCR testu občana, který nemoc v minulosti prodělal.

ke stažení bude mezi 10. a 180. dnem od prvního pozitivního PCR testu občana, který nemoc v minulosti prodělal. Certifikát o výsledku negativního testu: zde existují dva druhy, potvrzení o negativním antigenním testu a negativním PCR testu.

zde existují dva druhy, potvrzení o negativním antigenním testu a negativním PCR testu. Certifikát o provedeném očkování: opět existují tva druhy, potvrzení o absolvované první dávce očkování a potvrzení o ukončeném očkování. Systém zobrazí vždy jen aktuální certifikát.

K čemu má covid pas sloužit?

Certifikát zjednoduší cesty přes hranice lidem očkovaným proti koronaviru, těm s negativním testem či s protilátkami po prodělání nemoci. Unijní státy budou muset v rámci pasů uznávat vakcíny schválené Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA). Mohou však podle svého uvážení akceptovat i dosud neschválené preparáty jako ruský Sputnik V, s nímž již očkují Maďarsko nebo Slovensko. Některé státy již dříve dávaly najevo, že tuto vakcínu budou akceptovat až po souhlasu EMA. Díky pasům by se totiž sjednotil systém, kterým by se člověk prokazoval při cestování do zahraničí.

Covid pas a restaurace

Širší využití covid pasů v restauracích by gastroprovozy uvítaly, ale zde je využití problematické z důvodu osobních údajů. Rozhodnout o širším využití musí jednotlivé členské státy EU.

Sousední země

Státy Visegrádské čtyřky, tedy Česko, Slovensko, Maďarsko a Polsko by si měly navzájem uznávat očkovací certifikáty. Cílem je spuštění služeb, které jsou závislé na turistech.

Covidové pasy a osobní data

Na certifikátu bude vedle údajů o negativním testu, očkování či prodělané nemoci COVID-19 uvedeno jméno, příjmení a datum narození uživatele.