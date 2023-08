Bouřlivý týden akcií vietnamské automobilky VinFast | e15.cz

Cenné papíry výrobce osobních vozů na elektrický pohon vyletěly prudce nahoru během úterní premiéry. Kurz posílila v první den obchodování na 37 dolarů, tedy o 270 procent. Původní cena byla deset dolarů. Tržní hodnota firmy se díky výraznému nárůstu vyšplhala až na 85 miliard dolarů, což je v přepočtu téměř 1,9 bilionu korun. Kapitalizace společnosti díky tomu překonala hodnotu tradičních automobilek, jako jsou Volkswagen či Ford.

Obrovský nárůst ceny však byl zdá se způsobený primárně tím, že takzvaný free float je zanedbatelný – zakladatel Pham Nhat Vuong i po vstupu na burzu nadále kontroluje prostřednictvím svého holdingu Vingroup JSC okolo 99 procent vydaných cenných papírů. Vzhledem k malému počtu akcií dostupnému pro obchodování tak může kurzem zahýbat i pár relativně menších objednávek.

Výroba zaostává za hodnotou akcií

Na Nasdaqu se akcie společnosti VinFast začaly obchodovat poté, co došlo k dokončení spojení s účelovou akviziční společností Black Spade Acquisition Co. Pro takové investiční vehikly se používá označení special purpose acquisition company (SPAC). Vstup na burzu tímto způsobem mimochodem nedávno realizovala na pražské burze e-commerce firma Footshop. A transakci zahrnující SPAC zalistovaný na pařížské burze nedávno oznámila i finanční skupina PPF.

V dalších obchodních dnech došlo ke korekci. Středeční závěrečná cena akcií společnosti VinFast byla 29 dolarů, čtvrteční pak už jen 20 dolarů. I s takovým kurzem však tržní kapitalizace firmy činila přibližně 46 miliard dolarů, tedy více než tomu bylo v danou chvíli například v případě General Motors.

Přitom produkce společnosti VinFast je výrazně nižší – za první pololetí letošního roku vyrobila 11 300 aut. Letošní tržby VinFast by se měly pohybovat jen okolo 1,9 miliardy dolarů. Pro srovnání skupina GM jen ve druhém čtvrtletí letošního roku prodala na trhu v USA téměř 1,3 milionu vozů.

Nová továrna vzbuzuje naději i obavy

Je však možné, že investoři se zaměřují hlavně na budoucí potenciál VinFastu. Již v současnosti činí výrobní kapacita ve Vietnamu až 250 tisíc vozů ročně, navíc firma by ráda prorazila na trhu v USA, kde se již prodává jedno z jejích SUV, jehož cena začíná na 46 tisících dolarech. A další modely vozů mají v rámci expanze na americkém trhu následovat.

V neposlední řadě stojí za zmínku, že v červenci začal VinFast stavět výrobní závod v Severní Karolíně. Náklady na výstavbu se mají pohybovat okolo čtyř miliard dolarů. Na druhou stranu vláda Severní Karolíny na projekt poskytla značné investiční pobídky.

I tak se nad tím někteří experti podivují. „Je znepokojivé, že místo toho, aby více využívali kapacity závodu v Haiphongu a odtud vozy exportovali, tak za cenu značných nákladů staví novou továrnu v USA,“ řekl serveru Nikkei Asia profesor Martin Schroeder z japonské Ritsumeikan University.

Využití výrobních kapacit v Haiphongu je v současnosti jen okolo tří procent. Podle Schroedera navíc není zcela jasné, čím se chce VinFast vymezit vůči konkurentům. Podle něj jsou modely vietnamské automobilky jen kombinací přebraných řešení od jiných firem a nenabízejí tak nic unikátního.

Co se ceny akcií týče, experti se kloní k tomu, že bude do budoucna klesat. Jedním z důvodů může být potřeba dalšího kapitálu, což by vedlo k vydání nových akcií a tedy rozředění hodnoty podílů stávajících akcionářů. Rovněž se očekává, že počáteční euforie z nového titulu bude dále opadávat.