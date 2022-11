Akciím Petrobrasu uškodila volba brazilského levičáka Luly | E15.cz

Cenné papíry největší brazilské firmy z hlediska tržní hodnoty, která se pohybuje okolo 80 miliard dolarů, téměř dvou bilionů korun, padaly na úvod obchodování na newyorské burze o více než pět procent. Kurz táhly dolů obavy investorů, že na firmu dopadne daň z mimořádných zisků, takzvaná windfall tax, o níž se v Česku mluví hlavně v souvislosti s bankovním sektorem a energetickými firmami.

Největší burzovně obchodovaný fond iShares MSCI Brazil ETF, který investuje do brazilských akcií a obchoduje se rovněž v New Yorku, ztrácel během pondělka jednotky procent. Následně dokázal ztráty umazat. Fond spravuje aktiva v objemu 5,5 miliardy dolarů.

V případě prvotního poklesu mohly sehrát roli obavy z budoucích kroků Luly v hospodářské politice, a to i přesto že se jeho vítězství do značné míry očekávalo. Lula porazil pravicového Jaira Bolsonara rozdílem méně než dvou procentních bodů. Je to nejtěsnější výsledek od doby, co se Brazílie před čtyřiceti lety vrátila k demokracii.

Mezi největší akciové pozice fondu iShares MSCI Brazil ETF patří akcie Petrobrasu, těžařské společnosti Vale a bank Unibanco Holding a Banco Bradesco. Je to takzvaný pasivní fond, což znamená, že složení jeho portfolia kopíruje burzovní index – v tomto případě index brazilských akcií, který sestavuje americká společnost MSCI.

Podle některých analytiků mohou být obavy z Lulovy vlády přehnané. Ve výsledku může být jeho politika středovější, než by naznačovala předvolební rétorika. Například pokles akcií firmy Petrobras se může ukázat jako vhodná příležitost k nákupu.

„V případě volatility akcií státem ovládaných firem bych si dal pozor na přehnané reakce,“ řekl agentuře Bloomberg Malcolm Dorson, portfolio manažer newyorské investiční společnosti Mirae Asset Global Investments.

„Pokud se Lula obklopí správnými lidmi a bude říkat správné věci, může brazilský akciový trh navázat na růst z dosavadního průběhu roku,“ dodal Dorson. Narážel tak na skutečnost, že brazilským akciím se letos oproti burzám jinde ve světě daří. Zatímco třeba hlavní americký burzovní index S&P 500 letos odepsal téměř 20 procent, investor do fondu iShares MSCI Brazil ETF si od začátku ledna připsal přibližně 17procentní zhodnocení.