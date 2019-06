Cena zlata se vyšplhala na roční maximum. Může za to pnutí na Blízkém východě | E15.cz

Napětí na Blízkém východě vzrostlo poté, co se dva ropné tankery plující v blízkosti strategicky významného Hormuzského průlivu ve čtvrtek staly terčem útoku. Spojené státy z incidentu obvinily Írán, který to ale odmítá.

Nepříznivé údaje o ekonomice USA v poslední době podpořily očekávání, že americká centrální banka (Fed) by mohla přikročit ke snížení úrokových sazeb. To by zmírnilo nevýhodu zlata proti investicím, které přinášejí úroky či dividendy. Obavy o ekonomiku USA nicméně polevily po příznivých údajích o vývoji maloobchodních tržeb.