Zlato ztrácí, kurz je na dvoutýdenním minimu | E15.cz

Obchodní válka mezi Spojenými státy a Čínou kurzu zlata příliš nepomáhá. V posledních týdnech jako by ztrácelo postavení bezpečného přístavu v rozbouřených časech, míní podle agentury Reuters část analytiků.

Cena zlata během úterý ztrácela 0,4 procenta a pohybovala se kolem 1272 dolarů za trojskou unci. Hodnota drahého kovu klesla na dvoutýdenní minima. Podobně ztrácí také stříbro „Momentálně plní roli bezpečné investice zejména americký dolar, který vůči ostatním měnám posiluje,“ uvádí pro Reuters stratég Saxo Bank Ole Hansen.

„Navíc na akciových trzích mírně přibylo optimismu poté, co se Spojené státy rozhodly dočasně zmírnit restrikce vůči čínské společnosti Huaweim,“ dodává Hansen. „Z pohledu technické analýzy by pro cenu zlata byl klíčový pohyb nad 1290 dolarů za trojskou unci, naopak propad k 1266 dolarům by mohl otevřít prostor pro ještě hlubší pokles,“ uvádí analytik společnosti ActivTrades Carlo Alberto De Casa.

Čínsko-americká obchodní válka pokračuje relativně vstřícným krokem ministerstva obchodu USA. To se rozhodlo povolit firmě Huawei nakupovat americké zboží za účelem zachování nynějších komunikačních sítí a zajištění softwarových aktualizací pro existující telefony Huawei. Toto povolení je platné do 19. srpna a ministerstvo nevylučuje prodloužení jeho platnosti.

Podle ministra obchodu Wilbura Rosse operátoři díky tomuto povolení získají čas na úpravu svých aktivit. "Cílem je zřejmě zabránit kolapsu internetových, počítačových a telefonních systémů," uvedl washingtonský právník Kevin Wolf, který dříve působil na ministerstvu obchodu.

Sledujte aktuální kurz zlata:

Zmírnění restrikcí podle agentury DPA mimo jiné znamená, že společnost Google může majitelům chytrých telefonů Huawei v příštích třech měsících i nadále poskytovat plný přístup k softwarovým aktualizacím a aplikacím.

Čínské akcie díky zmírnění restrikcí vůči Huawei posílily. Index CSI300, který zahrnuje největší firmy registrované na burzách v Šanghaji a Šen-čenu, si připsal téměř 1,4 procenta po pondělním poklesu o 0,9 procenta. Vzhůru zamířily i ceny akcií evropských výrobců čipů, které v pondělí výrazně klesly kvůli obavám z přerušení dodávek pro Huawei.