Akcie Tesly jsou pořád levné, říká investor Vávra | E15.cz

Čekal jste rally na akciích Tesly z posledních dní?

Pozitivní vývoj na titulu jsem čekal od publikace výsledků minulý týden. Pravda, čekal jsem růst spíš v řádu nižších jednotek procent.

Proč se to takto „zbláznilo“?

Výsledky úplně rozbily dosavadní logiku shortařů, tedy těch, kteří spekulovali na pokles akcií. Pesimističtí investoři museli zapomenout na to, že Tesla neufinancuje svůj provozní a obchodní model. Výsledky a zprávy z Tesly z posledních týdnů svědčí o dobré kondici firmy.

To by ale pořád neobhajovalo tak dramatický růst ceny akcií firmy.

V souvislosti s dobrými zprávami kolem firmy se objevila spousta vlivných lidí, kteří mají v té firmě investováno řádově víc než já nebo další drobní podporovatelé Tesly. A tito velcí začali vysvětlovat své důvody důvěry v Teslu. Za všechny třeba Ark Invest. Mnohé investiční fondy začaly přepisovat své valuace na Teslu, což se dřív v tak velké míře nikdy nestalo.

Ani to by ale nepomohlo růstům v řádu desítek procent. Myslím si, že vše ještě podnítilo obecné psychologické nahlížení aktuální situace finančníky. Růst je teď hnán hlavně mentalitou nováčků. Strachem, že u toho budou chybět, že jim něco uniká.

Co vy jako už delší dobu investor do akcií Tesly - přikoupíte, budete sedět na pozicích, a nebo prodáte?

Budu přikupovat, co to dá. Investuju podle Warrena Buffeta. Ten říká, že pokud nechcete akcii držet deset let, nedržte ji ani deset minut. Nezajímá mě Tesla za rok, ale Tesla za deset let. Ze stejného důvodu mě zajímá Netflix, Apple, Amazon. Všechny tyto akcie jsou dnes pořád levné. Všichni zmínění přijdou v řádu několika let s velkými disrupcemi. Abych to zjednodušil a shrnul v případě Tesly. Když se někoho zeptáte jaké má auto, jestli Teslu, nebudete tím myslet, zda má dotazovaný skutečně Teslu, ale budete se ptát, jestli má elektromobil obecně.

Kdy jste začal Tesle tolik věřit?

Není to dlouho. Asi v roce 2016 jsem se potkal s lidmi ze Siemensu, řešil jsem s nimi rozvoj dobíjecí infrastruktury a v té době jsem elektromobilitu spíš zpochybňoval, byl jsem klasický „petrolhead“. Postupně, když jsem se s tím tématem hlouběji seznamoval, tak jsem to začal lépe chápat. Začal jsem v elektromobilitě nacházet zalíbení a důvěru v ni, že je to technologie budoucnosti.