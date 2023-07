Divoká sázka Tomáše Pfeilera. Trh je mimo, konec roku asi zabolí | e15.cz

Investoři jsou nesmyslně optimističtí a nedokážou dohlédnout rizika pro akcie. Burzovní červené knihovně může být ale konec. Už v závěru roku bude totiž přinejmenším Wall Street níže než nyní. Tak by se dalo shrnout poselství portfolio manažera společnosti Cyrrus Tomáše Pfeilera, který na Twitter Spaces E15 prozradil nejen vyhlídky pro největší světový akciový trh, ale nabídl i celou řadu konkrétních tipů, které by investoři měli aktuálně zvažovat.

Proti Pfeilerově setrvalé skepsi ohledně investorského úsudku postavila redakce E15 v prvním díle série jako oponenta optimistu a portfolio manažera v jedné osobě Michala Semotana z J&T investiční společnosti. Oba pánové uzavřeli velkou sázku o láhev drahého červeného.

Zatímco Pfeiler očekává, že index S&P 500 do konce roku poklesne, Semotan jeho skepsi nesdílí a v jeden okamžik online diskuze se zdálo, že být v jedné zasedačce, létala by vzduchem i ostřejší slova. Pfeiler totiž sází na to, že hlavní americký index bude v závěru roku pod 4 350 body (hodnota indexu S&P 500 k datu diskuse), Semotan tvrdí pravý opak.

„Trh je přehnaně euforický a investoři nadmíru optimističtí v tom, kdy začnou klesat sazby, stejně tak na jaké úrovni pokles sazeb skončí,“ vzkazuje Tomáš Pfeiler. Rallye na Wall Street je podle něho spíše iluzí, jelikož se jí účastní jen naprostá menšina akcií. „Růst je tažen prakticky sedmi firmami, které jsou zčásti navázány na boom umělé inteligence. Bez nich by byl trh flat,“ říká portfolio manažer a zdůrazňuje, že historicky byly takto úzké růstové trendy neudržitelné.

Investoři opilí boomem umělé inteligence navíc předpokládají, že její efekty se v ekonomice, potažmo i na burzách, objeví co nevidět. „Pozitivní dopady umělé inteligence přijdou, ale bude to v řádu let. V cenách akcií se přitom zdá, jako by to mělo nastat už zítra,“ zdůrazňuje Pfeiler.

Wall Street letos pohledem svého dominantního indexu přece jenom „udělala“ kolem patnácti procent, technologické akcie dokonce takřka pětinásobek. Tržní skeptici si tak pokládají otázku, jak dlouho růstový trend vydrží. Pfeiler sází na korekci, kterou může odstartoval americký FED, nepříznivá výsledková sezóna, ale prostě i jenom poryv „blbé nálady“, protože drahé trhy bývají křehké a nestálé.

„Akcie jsou vzhledem k dluhopisům drahé a mají v sobě předpoklad, že sazby půjdou dolů. Ale to se stane, jen pokud nastane recese, ale to pak zase ochladí i zisky. Takže v ocenění akcií je jistá nekonzistence,“ vzkazuje Pfeiler a očekává, že index S&P 500 letos uzavře pod 4 tisíci body.

Pro investory, kteří zrovna vstupují pod dojmem akciového boomu na trh, má ovšem několik přesně mířených a konkrétních rad. Co by v současnosti kupoval jeden z nejznámějších portfolio manažerů v Česku a proč?