Carl Icahn: Něco jsme na ropě udělali | E15.cz

Minulý týden zažili investoři něco, co by je před časem možná jen těžko napadlo. Byť podobný vývoj má historický precedens u cen plynu. Americká ropa WTI se obchodovala v záporu, ti, kteří prodávali, platili kupujícím. Mezi těmi, kdo v situaci viděli příležitost byl i známý “predátor” Carl Icahn.

“Získali jsme slušné zásoby něco na tom udělali,” řekl Icahn v rozhovoru pro agenturu Bloomberg. Stalo se tak díky jedné ze společností, kterou ovládá jeho holding Icahn Enterprises, konkrétně rafinerii CVR Energy. Ta má podle Icahna kapacitu na uskladnění až šesti milionů barelu, v pondělí z trhu stáhla ke dvěma milionům barelů.

“Obvykle nedělám mikromanagement našich firem, ale přišlo mi to jako zajímavá chvíle, když šly ceny ropy do záporu. Nemyslel bych si, že se někdy něco takového stane. Rychle jsme otevřeli účet a kontrakty, které dávaly smysl, jsme koupili,” popsal Icahn.

Futures na ropu WTI v surovém stavu a její dodání v květnu stály v pondělí večer SEČ přes minus 30 dolarů. Nadbytek zásob a nedostatek skladovacích kapacit vedl trh do paradoxní situace, kdy ten, kdo něco “vzácného” - ropu - má, tak se jí chce zbavit tak moc, že je za to ochoten kupujícímu zaplatit. Správa suroviny je pro něj totiž dražší a lepší je pro něj nemít nic. V dalších dnech se pak cena WTI vrátila znovu do plusu.

Takové momenty jsou pak přesně “vodou na Icahnův mlýn”. Čtyřiaosmdesátiletý rodák z New Yorku zbohatl a proslavil se právě na podobných nestandardních situacích. Podle teorie finančních trhů takzvaný aktivistický přístup uplatnil několikrát. V listopadu 2016 po zvolení Donalda Trumpa prezidentem USA vsadil na pokles akciových futures na nejbližší dny poté. Shortování akcií problémových firem podporoval často v minulosti také tím, že se jeho firmy stávaly minoritními akcionáři podniků, které řešily nějakou složitou situaci a z pozice minoritáře pak Icahn a jeho lidé zpochybňovali kroky managementu a podporovali pokles akcií firmy, kterou v danou chvíli vlastnili. S jasným cílem - elementární důvěru ve firmu - a přikupování akcií za co moňá nejnižší cenu.

Takový postup bývá na jednu stranu označován jako kontroverzní, řada jeho obhájců ale argumentuje tím, že tím pomáhají čistit neefektivity a nedokonalosti trhu.

Přes pondělní - podle Icahnových slov úspěšnou - spekulaci nemá zatím Icahnova CVR dobrý rok. Akcie v Texasu sídlící firmy odepsaly od ledna přes polovinu hodnoty.

Byť Icahn dál zůstává jedním z nejbohatších lidí v USA a ve světě, od začátku koronavirové pandemie jeho jmění podle Bloombergu kleslo z 21 na 17 miliard dolarů. Do holdingu Icahn Enterprises patří řada společností s přímým vlivem nebo podílem na něm skrze držení akcií. Mezi nejznámější se řadí půjčovna aut Hertz, značka výživy Herbalife nebo nevadská síť hotelů a kasin Ceasars Entertainment.