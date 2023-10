Firma mmcité z trhu Start hlásí růst tržeb i zisku | e15.cz

Tržby společnosti mmcité vzrostly meziročně o 27 procent na přibližně 800 milionů korun. Tahounem růstu příjmů byly zejména americké trhy – brazilský a americký. Firmě mmcité se rovněž podařilo nastartovat byznys v Mexiku. Pro celý rok se očekávají tržby až 1,3 miliardy korun.

Provozní zisk EBITDA vzrostl za první tři čtvrtletí na 83 milionů korun v porovnání s 61 miliony za celý minulý rok. Pro letošních dvanáct měsíců očekává firma výsledek EBITDA mezi 90 až 100 miliony korun. Původní cíl pro tento rok byl přitom „pouze“ 85 milionů.

K vyššímu zisku pomohl firmě s většinovým akcionářem a generálním ředitelem Davidem Karáskem především růst ziskové marže. Ten byl podle tiskové zprávy „pozitivně ovlivněn jak rostoucí efektivitou výroby, klesajícími cenami některých vstupů, tak i pozitivními obchodními výsledky jednotlivých poboček.“

V případě předpokládaného čistého zisku byl plán upraven na 50 až 60 milionů korun, původně se očekávalo zhruba 49 milionů. Výsledek po zdanění za celý loňský rok byl přitom „jen“ 32 milionů korun.

V primární veřejné nabídce, která proběhla ve druhé polovině července, firma podnikatele a designéra Davida Karáska získala peníze na svůj další rozvoj, primárně na rozšíření výrobních kapacit. Celkem investorům prodala milion akcií, tedy třetinový podíl na podniku, po 160 korunách. K závěru pondělního obchodování na pražské burze byl kurz na trhu Start 210 korun. Tržní hodnota firmy tak dosahuje 630 milionů korun.

A podle Františka Bostla, majitele firmy Starteepo, která úpis připravovala, mají cenné papíry firmy potenciál jít ještě výš. Jako důvody finančník uvádí globální rozkročení firmy, značnou anticykličnost jejího podnikání a očekávaný růst zisků. K lepším výsledkům by měly pomoci mimo jiné další investice do výrobních kapacit.

„Ve střednědobém horizontu tří až pěti let mohou akcie atakovat i 600 korunovou hranici. Zůstávají tak jedním z hlavních pilířů našeho portfolia,“ řekl Bostl. Jeho fond kvalifikovaných investorů Czegg Ventures patří mezi akcionáře mmcité.

Mezi produkty firmy patří prvky městského mobiliáře, autobusové zastávky, přístřešky i parkové lavičky, kašny, pítka či stojany na kola. Přibližně 80 procent výroby společnost vyváží do více než třiceti zemí. Mezi důležité trhy patří vedle evropských zemí Brazílie či Spojené státy. Na výrobky z dílny mmcité lze narazit po celém světě, například na letišti Charlese de Gaulla v Paříži nebo na horní stanici lanovky vedoucí na nejvyšší evropskou horu Mont Blanc.

V minulosti firma mmcité, jejíž počátky sahají do první poloviny devadesátých let, dodala lavičky a stojany na kola pro olympijské hry v Riu de Janeiro. Právě geografické rozkročení považuje Karásek za jednu ze silných stránek firmy. „Nejsme závislí na jednom konkrétním trhu a ani na jednom regionu. Téměř každý rok se na některém z trhů něco nesejde, ale tím, že jich máme tolik, to dokážeme vyvážit,“ řekl Karásek letos v červnu v rozhovoru e15.