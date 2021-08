Meme akcie opět lákají, ceny se překvapivě blíží maximům | E15.cz

Experti očekávali, že do pátečního setkání centrálních bankéřů, které se mělo konat v Jackson Hole, ale nakonec se odehraje ve virtuálním prostředí, bude na trzích klid. Avšak stejně jako už několikrát v tomto toce, takzvané Meme Stocks, které si oblíbili právě uživatelé Redditu, se vymykají běžným pravidlům trhů a umí překvapit. Vzrostla také hodnota dalších titulů.

„Očekával jsem klid předtím, než se bankéři sejdou v Jackson Hole, ale vypadá to, že právě v tom ´Meme Stock Mania´ vidí příležitost,” okomentoval pro agenturu Bloomberg pohyby na burze analytik Ed Moya ze společnosti Oanda Corp. Hodnota meme akcií se v minulosti odvíjela například od zájmu na sociálních sítích a dalších neobvyklých faktorů, píše americký týdeník Barrons.

Na virtuálním setkání centrálních bankéřů by měl vystoupit šéf americké centrální banky (Fed) Jerome Powell, který by měl naznačit, kdy začne Fed zpřísňovat měnovou politiku. Analytici očekávají, že by Fed mohl do konce roku zpomalit nakupování dluhopisů, a to bez ohledu na to, jak se bude vyvíjet koronavirová epidemie s variantou mutace delta.

Společnosti AMC Entertaiment, která provozuje síť kin, a malobchodní prodejce videoher Gamestop patří mezi nejoblíbenější burzovní tituly investorů, kteří se sdružují a radí na sociální síti Reddit v diskuzním vláknu WallStreetBets.

Akcie Gamestopu se roky držely na hodnotě kolem pěti dolarů, ovšem letos v lednu se vyšplhaly až na 325 dolarů za akcii, v případě AMC přišel vrchol později v květnu, kdy akcie vystřelily z deseti dolarů na 59 dolarů. Pro Gamestop se jedná o nejvyšší hodnotu o 30. června, pro Gamestop zase od 25. března.