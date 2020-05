Index PX poprvé od letošního března prolomil hranici 900 bodů | E15.cz

Ve ztrátě skončily pouze dva z hlavních titulů. Pražská burza těžila z pozitivního zahraničního sentimentu. „Tahounem růstu v Evropě se stal finanční sektor, což se promítlo i na našem trhu,“ uvedl makléř Fio banky Josef Dudek.

Cenné papíry Erste Bank zhodnotily o 6,76 procenta na 527,40 koruny. Komerční banka rostla o rovné dvě procenta na 511 korun a Moneta Money Bank si polepšila o 0,81 procenta na 49,90 koruny. Akcie pojišťovny VIG pak zdražily o 2,4 procenta na 512 korun.

Dařilo se i titulům z jiných oborů. Například technologická společnost Avast v úterý přidala více než 3,5 procenta na 158,50 koruny. Likérka Stock zavřela silnější o více než dvě procenta na 72 korunách.

V červeném úterní seanci zakončily pouze akcie elektrárenské společnosti ČEZ a tabákové společnosti Philip Morris ČR. ČEZ odepsal 0,41 procenta na 482 korun, Philip Morris 0,44 procenta na 13 520 korun.

Index PX letos zažívá turbulentní vývoj kvůli pandemii koronaviru. V lednu dosáhl svého letošního maxima, když se pohyboval výrazně nad hranicí 1100 bodů. Ještě 4. března byl nad tisíci body, potom se ale v průběhu dvou týdnů propadl až pod 700 bodů.

Také koruna posiluje

Česká měna v úterý navázala na pondělní zpevňování a vůči euru zakončila nejsilnější za tři týdny. Polepšila si zhruba o dvacetník a kolem 17:00 SELČ se obchodovala na 27,03 koruny za euro. K dolaru se koruna posunula zhruba o 40 haléřů na 24,59 koruny za dolar, a uzavřela tak nejsilnější od poloviny dubna.

V pondělí česká měna zpevnila k euru i dolaru zhruba o desetník. Pomáhá jí optimismus na akciových trzích, uvedli analytici Next Finance. „Zatímco nyní může koruna díky optimismu na trzích mírně posilovat, sázíme na to, že do vrcholného léta ještě mírně oslabí,“ dodali.