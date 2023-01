Jaroslav Krejčí: Tesla jde ve stopách firmy Cisco | E15.cz

Na úvod nového roku pád pokračoval a v úterý 3. ledna Tesla odepsala dalších 12 procent. Trh tak reagoval na čísla o prodejích aut, která zaostala za očekáváním.

Není divu, že část investorů a analytiků vidí příležitost nakoupit akcie Tesly levněji a zbohatnout tak na případném opětovném vzestupu ceny. V tom smyslu se ostatně na Twitteru vyjádřil i influencer Radovan Vávra. „Dědečku, jak to že jsi tak bohatý? Ale, chlapče, koupil jsem tenkrát v prosinci 2022 akcie Tesly za 110 dolarů,“ napsal na konci roku.

VÝVOJ CENY AKCIÍ SPOLEČNOSTI TESLA V POSLEDNÍCH PĚTI LETECH Pramen Google Finance

Někteří investoři se však domnívají, že akcie Tesly ještě mají kam padat. Obzvláště když tržní hodnota firmy i po propadu přesahuje 330 miliard dolarů. Pro srovnání, tržní hodnota německé skupiny Volkswagen činí jen zhruba 75 miliard dolarů. O něco blíže Tesle, ale stále daleko za ní je Toyota s tržní hodnotou 225 miliard dolarů. Obě „tradiční“ automobilky přitom vyrábějí několikanásobně více aut než Tesla.

Nadprůměrně vysoké je ocenění Tesly například i z pohledu poměru ceny akcie k očekávaným ziskům v příštích dvanácti měsících (P/E). U Tesly se nyní P/E pohybuje okolo 23. Tradiční automobilky, jako jsou Volkswagen či BMW, se obchodují za jednociferné násobky budoucích očekávaných zisků. Automobilový průmysl je přece jen odvětvím značně závislým na hospodářských cyklech. Vymyká se luxusní značka Ferrari s P/E přes 30. Pravda, je to hodně hrubý ukazatel.

Valuace Tesly se dá částečně vysvětlit tím, že je to rychle rostoucí firma, která si drží technologický náskok před konkurencí. Někteří investoři tak věří, že Tesla bude i přes narůstající konkurenci jedničkou na automobilovém trhu s vysokými maržemi na úrovních luxusní značky Ferrari a bude tak pro akcionáře generovat atraktivní zisky. Čas ukáže.

Jednou z otázek je, kdy a zda vůbec dokážou akcie Tesly překonat dosavadní rekordní hodnotu z listopadu předloňského roku. Historie burzovních mánií ukazuje, že v dobách růstu akciových trhů a právě v kulminačních bodech ceny konkrétních akcií či v jejich blízkosti mnoho především drobných investorů nakupuje nejvíce. Chovají se tak bez ohledu na to, zda investice zrovna dává či nedává smysl z hlediska ocenění.

Důležitou roli v takovém přístupu hraje psychologie, hlavně pak jev FOMO, přesněji Fear Of Missing Out – strach, že si nechám něco ujít. S rychle rostoucí cenou akcie v lidech sílí obavy, že přicházejí o atraktivní investiční příležitost, zatímco jiní vydělávají. Strmý růst akcií Tesly svého času při růstu na rekordní úrovně podporovalo i prostředí uvolněné měnové politiky a nadšení ze slibovaných světlých zítřků elektromobility.

Návrat k úrovni 400 dolarů by nyní pro Teslu znamenal více než ztrojnásobit hodnotu akcií. Teoreticky to není nic nemožného – za posledních pět let vzrostla cena jejích akcií navzdory propadu v posledních dvanácti měsících na pětinásobek. Historie však zná řadu příkladů kvalitních a ziskových firem, jejichž akcie vyhnali investoři a spekulanti nejprve do neskutečných výšin, aby po následném prudkém propadu dlouhá léta čekali na návrat alespoň na původní výši investice. Tedy pokud to mezitím nevzdali.

Například akcie softwarové firmy Microsoft se na rekord z roku 2000, kdy vrcholila internetová horečka, vrátily až po čtrnácti letech. A třeba akcie technologické firmy Cisco na návrat k rekordu z jara 2000 čekají dosud.

Přitom i společnost Cisco byla v devadesátých letech miláčkem investorů. Tržby a zisky rostly rok co rok o desítky procent. Ještě v březnu 2000 dosahoval kurz akcií Ciska zhruba 80 dolarů, když během pouhých tří let vzrostl čtrnáctinásobně. Cenné papíry se tehdy obchodovaly za více než stonásobek zisku v daném roce. Podobně drahé byly předloni na podzim cenné papíry Tesly.

Následoval pád o 85 procent. I na konci roku 2022 kurz akcií Ciska činil jen 47 dolarů. A to i přesto že tržby dosáhly v posledním uzavřeném účetním období 52 miliard oproti necelým 19 miliardám ve fiskálním roce 2000 a čistý zisk firmy činil 11,5 miliardy v porovnání s 2,7 miliardy před 21 lety. Faktem ale zůstává, že na tempa růstu z devadesátých let se už firma po splasknutí internetové bubliny nevrátila. Totéž se může přihodit Tesle. Právě strmý růst produkce a zisků však investoři od Tesly očekávají.

Jak ukazuje příklad společnosti Cisco, která byla na přelomu tisíciletí v jednu chvíli dokonce nejhodnotnější firmou světa z hlediska tržní kapitalizace, na hodnotě akcií a jejich správném ocenění záleží. A to zvláště v případech nákupu okolo vrcholu v období burzovní mánie. Pak ani čas nemusí být dostatečným lékem na utrpěné ztráty.

Navíc i když nyní akcie Tesly někdo nakoupí po významné korekci, nelze vyloučit variantu, že jejich zhodnocení bude například v horizontu deseti let horší než zhodnocení fondu kopírujícího vývoj indexu S&P 500.

VÝVOJ CENY AKCIÍ SPOLEČNOSTI CISCO OD VSTUPU NA BURZU Pramen Google Finance