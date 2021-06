Mutace delta straší investory. Padají akcie aerolinek i cestovek | E15.cz

Letecké společnosti, cestovní kanceláře i turistické destinace po ústupu předchozí vlny koronaviru věřily v návrat do normálu, vydařenou turistickou sezónu, a tedy i lepší vývoj tržeb a zisků. Zdá se však, že se jejich naděje se postupně rozplývají. Očekává se, že mutace delta, nazývaná také indická, převládne do konce léta v celé Evropě. Kromě toho se šíří například ve Spojených státech či Indonésii.

Například akcie německé a zároveň největší evropské cestovní kanceláře TUI se ve středu obchodují na frankfurtské burze zhruba o 17 procent níže než před měsícem. Jen během úterý se cena akcií propadla o zhruba pět procent.

Padají také akcie španělského hotelového řetězce Melia Hotels, který přijde o významnou část britské klientely. Jen od minulé středy klesl kurz na madridské burze o zhruba osm procent. Akcie švýcarské sítě duty free obchodů Dufry během posledních pěti obchodních dnů klesly v Curychu o 14 procent.

Dolů míří i cena akcií společnosti John Menzies, která je zalistována v Londýně. Firma je jedním z největších světových poskytovatelů odbavení v letecké dopravě. Kurz klesl tento týden zatím o pět procent.

V nemilosti investorů se kvůli obavám z dopadů varianty delta na cestovní ruch, a tedy i hospodaření firem, vyskytly i aerolinky. Cena akcií společnosti International Airliney Group, jejíž součástí jsou aerolinky British Airways, Iberia a Vueling, klesl za posledních devět obchodních dnů o čtvrtinu.

Nepříznivě zasaženy jsou také akcie německé letecké společnosti Lufthansa i nízkonákladových aerolinek EasyJet, Ryanair a Wizz Air.

Potíže s deltou řeší stále více evropských států včetně Ruska. Různé cestovní restrikce zavedly například Portugalsko, Německo, Itálie, Malta či Španělsko. Omezení se mnohdy týkají hlavně britských turistů. Ve Spojeném království se delta rozmohla zatím nejvíce. Do země se dostala na jaře z Indie, jelikož na ostrovech žije početná komunita Indů.

Obavy vzbuzuje varianta delta stále více i v Česku a vláda Andreje Babiše už kvůli tomu připravuje opatření. Nadějí však je, že v Česku i jinde v Evropě je očkováno proti covidu stále více lidí, což by je mělo ochránit. To by mělo negativní dopady, včetně ekonomických, mírnit.

Možná proto se obavy investorů nepromítají zatím do vývoje širšího trhu Hlavní evropské indexy se dál pohybují blízko rekordních hodnot. „Investoři vnímají deltu pouze jako přechodný problém,“ poznamenal Tomáš Pfeiler, portfolio manažer společnosti Cyrrus.