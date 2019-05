Investoři se zbavují libry, britskou měnu podkopávají spekulace o konci Mayové | E15.cz

Libra krátce po čtvrtečním poledni odepisovala vůči dolaru kolem desetiny procenta. Vůči euru byl propad slabší, přesto podle agentury Bloomberg zažívá britská měna vůči společnému evropskému platidlu nejsetrvalejší pokles v historii.

„V našem portfoliu teď máme libru zastoupenu vůbec nejméně za poslední rok a půl. Odchod Mayové už investoři započítali, nejsem si ale jistý, že je trh připraven na nástup Borise Johnsona do premiérského křesla,“ uvedl investiční manažer Andrew Cole ze společnosti Pictet Asset. Právě bývalý starosta Londýna a exministr zahraničí je podle deníku The Guardian možným nástupcem Mayové.

Část investičních manažerů se obává dalšího propadu libry o necelých pět procent na minima z roku 2016, kdy si občané Velké Británie odhlasovali odchod z Evropské unie. Jediné, co by měně v krátkodobém horizontu prospělo, je výraznější úspěch proevropských stran v nadcházejících volbách do europarlamentu, míní například Russell Silberston z Investec Asset Management.

Aktuální kurz libry k dolaru:

Mayové se dosud nepodařilo přesvědčit dostatečné množství poslanců včetně těch konzervativních k hlasování pro „rozvodovou dohodu“ s EU. Snaha premiérky o získání této podpory naopak tento týden způsobila nový rozkol v britském kabinetu. Ve středu jej opustila Andrea Leadsomová, jež za vládu dosud vytvářela agendu dolní komory parlamentu. Hroutí se navíc i záměr Mayové nechat o brexitové dohodě hlasovat v prvním červnovém týdnu parlament. Kabinet oznámil, že k hlasování v uvedeném termínu nedojde.

Nesoulad v řadách konzervativců prohloubil premiérčin úterní projev, ve kterém Mayová představila návrh zákona o "rozvodové dohodě" s EU. Touto cestou chce v parlamentu de facto ratifikovat připravenou dohodu se zbytkem Evropské unie, kterou ovšem Dolní sněmovna již třikrát odmítla. Ve snaze získat opoziční hlasy premiérka do návrhu zákona zahrnula několik prvků reagujících na požadavky labouristů. Její stranické kolegy pobouřil hlavně příslib hlasování o možnosti vypsat referendum o finální podobě brexitu, přičemž by se vláda musela vůlí poslanců řídit.