Jaroslav Bukovský: Desítky procent zisků a tučné dividendy aneb Chytré investice do realit

Nemáte dost peněz na to, abyste koupili byt na investici, pronajali jej a tak trochu přičichli k životu rentiéra? Nezoufejte, není to vůbec třeba. V Praze vám nájemné ostatně momentálně vynese kolem čtyř procent ročně, tedy podstatně méně než zatím ještě pořád ty lepší ze spořicích účtů. Krom toho pronájem bytu nemusí být vůbec tak relaxační činností, jak se z pohledu „obyčejného závistivce“ může zdát. A sázka na růst cen nemovitostí? Ta třeba už po covidovém šílenství skoro dva roky nefunguje a otázkou je, na jak dlouho dopředu si pandemie vlastně onen budoucí růst vybrala.

Máme pro vás alternativu. Lidovou formu investic do nemovitostí. Do segmentu, který dokáže růst i rychleji než byty. Totiž komerční nemovitosti. Ty jsou doménou realitních fondů a ty české určené drobným investorům loni rostly o zhruba pět až osm procent. To zní lépe, jimi se ovšem zabývat také nebudeme.

Proč? Protože jsou drahé. Dražší než fondy akciové či dluhopisové. Není neobvyklé, když vás nemovitostní fond na vstupu „obere“ o pět procent a každý rok si vezme další procento a půl. Říkáte si, co nám tedy vlastně na trhu zbývá?

Představte si takovou moderní kancelář na jedné z nejlepších adres v centru New Yorku, která zůstane obsazená i během hospodářské krize. Anebo útulný dům pro seniory na předměstí Washingtonu, na který v důsledku tvaru demografické křivky čeká nekonečný zástup klientů.

Jaroslav Bukovský: Zakázané tipy zpoza čínské zdi aneb Jak vydělat majlant na zhrouceném trhu Byznys

Není problém. Stačí zaostřit na takzvané realitní investiční trusty neboli REIT. Jde o akcie firem, které obvykle v zámoří investují do atraktivních realit. Z hlediska investora se chovají jako obyčejné akcie, není tak s nimi spojeno fondové papírování ani poplatky.

V posledním období se realitním firmám kvůli vysokým úrokům zrovna dvakrát nedařilo. Právě proto jsou akcie REIT ovšem s trochou nadsázky i v relativně velkých „slevách“. Dlouhodobě ovšem patří k segmentu, který překonává trh jako celek. A poslední plus, pro které si můžete tyto akcie zamilovat? Díky stabilním a v časech inflace rostoucích příjmů nabízejí mnohdy neuvěřitelně sexy dividendy.

Dnes si představíme patero trustů, které mají podle analytiků nejlepší růstové předpoklady pro letošní rok. Vycházíme z dat respektované společnosti Morningstar, přičemž bereme v potaz jen trusty s předpokládaným ročním zhodnocením 33 procent a více.