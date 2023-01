Jaroslav Krejčí: Bacha na Čínu. Investice do tamních akcií nemusí být žádné terno | E15.cz

Investoři by měli být ohledně zhodnocování peněz v Číně opatrní.

„Doporučujeme našim klientům, aby důkladně zvážili strategickou alokaci do čínských aktiv. Zvláště pak do budoucích private equity investic, u kterých by byly vložené peníze uzamknuté na delší období,“ píší investiční stratégové Goldman Sachs v reportu vydaném v závěru roku 2022.

V případě strategické alokace investiční manažeři skládají svým klientům portfolio z různých tříd aktiv – může jít o akcie, dluhopisy, private equity investice (tedy přímé investice do firem, které nejsou na burze) či o nemovitosti a drahé kovy.

„Také našim klientům doporučujeme, aby zvážili investice do zemí a firem, které jsou významnými exportéry do Číny,“ pokračují experti jednoho z tradičních a největších finančních domů na Wall Street. Jako příklad uvádějí Austrálii a Jižní Koreu a také evropské firmy podnikající v oblasti luxusního zboží. Mezi takové patří hlavně francouzské společnosti LVMH, Kering či Hermes.

Stratégové Goldman Sachs očekávají, že ceny čínských akcií budou v nejbližších deseti letech (měřeno burzovními indexy) zaostávat za americkým akciovým trhem. Tak tomu mimochodem bylo i v období po finanční krizi v roce 2008, přestože Čína zažívala silný hospodářský růst.

Zatímco v minulosti byla Čína brána jako dynamicky rostoucí ekonomika nabízející řadu investičních příležitostí – nejen akciových či private equity –, současný názor „Goldmanů“ je mnohem více skeptický.

A uvádějí pro svůj postoj řadů důvodů – mimo jiné upozorňují na výrazně zpomalující hospodářský růst, slabší zvyšování produktivity práce, rostoucí zadlužování země, horší demografický vývoj, než se v minulosti očekávalo, či na vládní zásahy podporující rozvoj méně ziskových a produktivních podniků na úkor inovativních sektorů.

A tím analytici Goldman Sachs zdaleka nekončí. Podle nich budou v dalších letech na hospodářský růst země doléhat i slabší investice do rezidenčního bydlení, které v minulosti zažily obrovský, až nezdravý boom. Mezi rizika pro zemi i zahraniční investory patří samozřejmě také geopolitika, přičemž tento faktor ještě zesílil kvůli ruské invazi na Ukrajinu. I kvůli tomu na síle nabývá proces přemisťování výroby zahraničními firmami z Číny do jiných asijských zemí či rovnou zpět do Evropy a USA.

„Nová politika kontroly exportů ze strany americké administrativy, která se týká technologií z oblasti umělé inteligence a polovodičů, by měla nepříznivě dopadnout na konkurenceschopnost těchto sektorů v Číně,“ uvádějí rovněž experti banky.

Jak se ukazuje, na místě je ohledně investic v Číně opatrnost. Pravda, významný byznys dělá v asijské zemi i řada nadnárodních západních korporací. Pro velké i menší investory to může znamenat ve srovnání s minulostí důkladnější zvažování, do jakých akcií či jiných aktiv dají či nedají peníze.