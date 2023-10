Karo Leather chce dodávat obuvníkům. Zahájila spolupráci s Vasky | e15.cz

„Jsou zběhlí v kůžích a mají vysoko nastavené standardy. Pro nás by tato spolupráce byla skvělá,“ pochvaluje si majitel Vasek, zlínský podnikatel Václav Staněk. „České kůže máme nejraději.“ Jeho firma zatím většinu materiálu dovážela ze zahraničí, zejména z Itálie, kde má tento obor dlouholetou tradici.

Vasky už testují prototypy kůží od Kara. Pokud obstojí, bude to dobrá zpráva pro kožedělný obor, který má v tuzemsku dlouhou historii a tradici. „Po revoluci se zpracování kůží z Česka úplně vytratilo a my je nyní navracíme zpět," říká Jakub Hemerka, finanční ředitel firmy Karo Leather.

Pro jeho společnost bude v tomto ohledu klíčový listopadový rozjezd výroby v novém závodě v Brtnici. Díky němu bude moci zpracovávat surovější materiál a kůži pak nabídnout širšímu okruhu zákazníků. A nejen obuvníkům, ale také odběratelům z oblasti galanterie a automotive. „Vybavení našeho závodu nás posune obrovsky kupředu v použitých technologiích,“ říká generální ředitel Kara Pavel Klvaňa.

Karo jedná i s firmou Prabos

Karo Leather dosud zpracovávalo kůže v továrně v Boršově na Jihlavsku. Navýšení tamějších výrobních kapacit se promítlo do loňského úspěchu na pražské burze. Na trhu Start prodala nové akcie v hodnotě 132 milionů korun, přičemž veřejné nabídky se zúčastnil i fond státní Národní rozvojové banky.

Vedle Vasek jedná Karo také se společností Prabos ze Slavičína, která se zaměřuje hlavně na boty na treky a pro armádu. „Aktuálně jednáme i s několika výrobci obuvi mimo Česko. V regionu na sever od Alp jsme takřka jedinou vhodnou a ekonomickou alternativou ke kůžím dováženým z Indie a Brazílie a konkurujeme také italským výrobcům,“ poznamenává Klvaňa. Dodávky obuvníkům by podle něj mohly v budoucnu tvořit až čtvrtinu firemního odbytu.

V prvním pololetí letošního roku se konsolidované tržby společnosti Karo Leather vyšplhaly na 192 milionů korun, což představuje nárůst o 90 procent. Provozní zisk EBITDA (zisk před započtením úroků, daní a odpisů) však byl nakonec jen tři miliony korun. Firma k tomu při úterní prezentaci na pražské burze uvedla, že důvodem nízkého zisku byl ztrátový odprodej dlouhodobých skladových zásob, pozůstatků obchodního zaměření, které už Karo opustilo.

Nebýt této jednorázové transakce, EBITDA by za první pololetí dosáhla ne tří, ale zhruba 27 milionů korun a byla by o 207 procent vyšší než ve stejném období loni. Za celý rok 2023 by EBITDA měla činit přibližně 24 milionů korun, předpoklad pro rok 2024 je dokonce 103 milionů.

Akcie Karo zdražují

V roce 2019 společnost Karo Leather vstoupila na pražskou burzu. Na Startu, segmentu burzy určeném pro menší a střední podniky, se dnes její akcie obchodují okolo 160 korun. Za posledních dvanáct měsíců kurz vzrostl o pětinu a tržní hodnota firmy se vyšlphala na více než 800 milionů korun.

Většinový, 79procentní akciový podíl ve skupině, která původně s kůží jen obchodovala a v roce 2015 zahájila i vlastní výrobu, drží tři největší akcionáři: zakladatel a generální ředitel Pavel Klvaňa, finanční ředitel Jakub Hemerka a investiční fond Czegg Ventures z finanční skupiny Starteepo finančníka Františka Bostla. Dalších 21 procent akcií připadá na drobné investory, podílové a penzijní fondy.

Do budoucna by firma chtěla přesunout své akcie ze Startu na jeden z regulovaných trhů pražské burzy. Kvůli tomu plánuje přechod na mezinárodní účetní standardy IFRS a také změnu účetní měny z české koruny na euro.