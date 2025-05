Americký maloobchodní prodejce sportovního zboží Dick’s ve čtvrtek společně se sítí obchodů Foot Locker oznámil konečnou dohodu o fúzi. Nově bude Foot Locker spadat pod největší řetězec se sportovními potřebami ve Spojených státech. Budoucí majitel uvedl, že obchody pod původní značkou zachová a bude je provozovat jako samostatnou jednotku v portfoliu. Transakce vyjde na 2,4 miliardy dolarů, tedy v přepočtu 53 miliard korun. K jejímu dokončení by mělo dojít v druhé polovině roku.

Dohodu o fúzi již schválily správní rady obou společností. Akcionářům Foot Locker nabídne buď 24 dolarů v hotovosti, nebo 0,1168 akcie kmenových akcií společnosti Dick’s za každou akcii společnosti Foot Locker, píše se v prohlášením na webu společnosti Dick’s Sporting Goods. Foot Locker po oznámení akvizice zaznamenal růst akcií před otevřením burzy o více než osmdesát procent. Akcie Dick’s naopak klesly přibližně o deset procent.

Obchod se dotkne i českého a slovenského kapitálu. Investiční společnost Vesa Equity Investment, vedená Danielem Křetínským a Patrikem Tkáčem, vlastní ve firmě výrazný podíl. Ke konci března držela 10,06 milionu akcií, což odpovídá podílu kolem deseti procent.

Dick's si sáhne na Evropu

„Dlouhodobě obdivujeme kulturní význam a hodnotu značky, kterou Foot Locker a jeho tým Stripers vybudovali v komunitách, které obsluhují. Díky našim provozním zkušenostem vidíme jasnou cestu k dalšímu posílení růstu a pozice Foot Lockeru v oboru,“ komentoval převzetí výkonný předseda představenstva Dicks's Ed Stack.

Dicks’s akvizicí získá silnější mezinárodní postavení, poprvé totiž vstoupí i na trhy mimo USA. Firma zároveň očekává, že transakce přinese provozní úspory ve výši 100 až 125 milionů dolarů díky efektivnějším nákupům. Fúze by se podle vedení měla pozitivně projevit na zisku na akcii již v prvním fiskálním roce po jejím dokončení.

Šéfka Foot Lockeru Mary Dillonová transakci označila za začátek nové etapy. „Pro akcionáře přináší buď okamžitou finanční hodnotu v hotovosti, nebo možnost podílet se na růstu sloučené společnosti,“ dodala. Prodejce tenisek v současnosti provozuje zhruba 2400 obchodů ve dvaceti zemích v USA, Evropě, Asii, Austrálii i na Novém Zélandě. Licencované prodejny má i na Blízkém východě. Loni dosáhla firma celosvětového obratu osm miliard dolarů, tedy přibližně 178 miliard korun.

Podle webu The Washington Post přichází fúze v době, kdy se maloobchodníci po celých Spojených státech připravují na dopady cel na dovozové zboží, které zavedl prezident Donald Trump. A právě obuvnický průmysl může být jedním z nejvíce zasažených. Podle profesního sdružení Footwear Distributors and Retailers of America se totiž více než 99 procent obuvi prodané v USA dováží ze zahraničí, především z Číny, Vietnamu a Indonésie.

„Nakonec se to projeví v podobě vyšších cen pro spotřebitele, pokud nedojde k nějaké obchodní dohodě,“ komentoval pro list Rob Handfield, profesor řízení dodavatelských řetězců na North Carolina State University.