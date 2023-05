Kupce Meopty Carlyle založil exporadce prezidenta Cartera | e15.cz

„Když se podívám, na kolik investoři oceňují naše akcie v porovnání s konkurenty, nedává mi to smysl,“ prohlásil Harvey Schwartz, generální ředitel Carlyle. „Věděl jsem, že to je příležitost, protože síla značky Carlyle je obrovská,“ dodal.

Na burze Nasdaq, kde je firma zalistovaná od roku 2012, se její cenné papíry v závěru minulého týdne obchodovaly za zhruba 28 dolarů. Jsou tak o 27 procent níže než před rokem. Za posledních pět let posílily pouze o čtvrtinu, přitom za stejné období se investice například do akcií konkurenční private equity skupiny Blackstone zhodnotila o 165 procent.

Kurz se významně propadl na začátku května poté, co skupina Carlyle oznámila horší než očekávané hospodářské výsledky za první čtvrtletí. Schwartz navíc k výsledkům uvedl, že současná situace na finančních trzích příliš neprospívá nabírání nových peněz do fondů zaměřených na nákup firem. To se patrně negativně podepíše i na ziscích v nejbližších čtvrtletích.

Investoři jsou letos opatrnější v posílání peněz do fondů soukromého kapitálu a nejen do nich, mimo jiné kvůli obavám z recese. Tu by mohlo přivodit zvyšování úrokových sazeb ze strany americké centrální banky. Fed se tak snaží dostat inflaci zpět k dvouprocentnímu cíli.

Private equity firmy, jako jsou Carlyle Group, Blackstone, Apollo, KKR či Partners Group, se věnují nákupu podniků či významných podílů v nich. Prostřednictvím svých fondů, do nichž investují finanční instituce, nadace či movití investoři, kupují celé společnosti či významné podíly v nich, leckdy za využití úvěrů. Dluhové financování umožňuje private equity fondům dosáhnout potenciálně vyšších zisků v poměru k vlastnímu kapitálu.

S akciemi podniků v portfoliu se veřejně neobchoduje na burze. To je na jedné straně nevýhoda, protože cenné papíry nejsou likvidní, na druhé straně to však majiteli umožňuje podnik dlouhodobě rozvíjet bez tlaků ze strany menších akcionářů či analytiků. Tím pádem by výsledkem mělo být atraktivnější zhodnocení pro investory do private equity fondu.

Schwartz, manažer se zkušenostmi z nejvyšších pozic v bance Goldman Sachs, se funkce generální ředitele Carlyle Group ujal v únoru. Skončilo tak období, ve kterém firmu od loňského srpna dočasně vedl William Conway, jeden ze tří spoluzakladatelů.

Zaskakovat musel poté, co odstoupil předchozí generální ředitel Kewson Lee. Nerozuměl si příliš s trojicí zakladatelů ani s významnými akcionáři Davidem Rubinsteinem a Danielem D’Aniellem. Zatímco Lee chtěl vést firmu podle svých představ, veteráni světa private equity investic mu chtěli do řízení mluvit takřka denně. Navíc Lee žádal výrazné zvýšení svého platu a finančních odměn, což správní rada nepřijala.

„Zakladatelé Carlyle vlastní dohromady více než třetinu akcií. Jsme největšími akcionáři, tak proč nám generální ředitel nechtěl naslouchat? Netuším,“ řekl loni v září v rozhovoru pro New York Times Rubinstein.

Společnost Carlyle založil Rubinstein, bývalý poradce ve vládě prezidenta Jimmyho Cartera, v roce 1987, spolu s Conwayem a D’Aniellem. Vzhledem k datu založení patří vůbec k nejstarším hráčům ve světě private equity investic. Nyní mnohem větší firma Blackstone spravující téměř bilion dolarů vznikla jen o dva roky dříve, naopak například Apollo Asset Management o tři roky později. Vymyká se skupina KKR s datem založení 1976.

Jedním z prvních výrazných úspěchů Carlyle byl nákup společnosti GDE Systems v roce 1992. Investice do výrobce elektroniky pro zbrojařský průmysl se v následujících letech zhodnotila osminásobně. Podobně úspěšná byla akvizice společnosti United Defense Industries v roce 1997 a její prodej o osm let později. Zejména v období finanční krize však část investic skončila značnými ztrátami. Podobně bídné však byly i výsledky jiných private equity fondů.

V současnosti má investiční firma s centrálou ve Washingtonu, D. C., tři desítky kanceláří na pěti kontinentech. Její fondy vlastní po celém světě desítky firem napříč odvětvími. V Česku k nim přibude zmíněná Meopta. Na konci minulého roku jeden z fondů Carlyle koupil brněnského výrobce elektronových mikroskopů Tescan Orsay Holding. A již od roku 2020 je americká firma majitelem pražského softwarového startupu Memsource.

Kromě investic do podniků se Carlyle věnuje také správě fondů zaměřených na poskytování nebankovních úvěrů a na poradenství jiným investorům v oblasti sestavování a správy portfolií.

Za zmínku stojí také to, že Carlyle jednala v předchozích měsících o nákupu menšinového podílu v anglickém fotbalovém klubu Manchester United. Aktuálně to však vypadá, že majitelem klubu se stane britský miliardář Jim Ratcliffe či jeden z katarských šejků.