Další rekordní burzovní růst může pokračovat díky nižším úrokům a umělé inteligenci
Uzavření úřadů americké vlády, kterého jsme svědky v posledních dnech, trhy vůbec netrápí. Akcie lámou jeden rekord za druhým. Investoři zůstávají optimističtí a věří, že burzovní euforie bude i nadále pokračovat. Vyzdvihují především dva povzbudivé faktory – uvolňování měnové politiky a boom umělé inteligence (AI).
Index S&P 500 zpevnil od začátku roku zhruba o 14 procent a nedávno překonal psychologickou hranici 6 700 bodů. Přitom ještě loni v prosinci očekávaly i ty nejvíce pozitivně naladěné investiční banky, že se hlavní americký akciový benchmark na konci roku 2025 bude obchodovat maximálně kolem 6 500 bodů.
Jedním z důvodů, které přiživily chuť investorů riskovat, bylo zářijové zasedání americké centrální banky. Fed snížil úroky o půl procentního bodu a jeho představitelé zaujali holubičí tón. Z oficiální projekce vyplývá, že letos sazby klesnou ještě dvakrát. Pokud nás tedy čeká série snižování úroků a ekonomika přitom nevstoupila do recese, akcie by mohly dále posilovat – alespoň podle historických zkušeností. Goldman Sachs uvádí, že S&P 500 v takových případech v ročním horizontu obvykle roste o 15 až 17 procent.
Šéf Fedu Jerome Powell ale varoval před přehnaným optimismem. Připomněl, že přetrvávající inflace brání rychlejšímu uvolňování měnové politiky. Na druhou stranu, i když cenové tlaky působí jako brzda výraznějšího snižování sazeb, nejsou důvodem k úplnému zastavení celého cyklu.
Cla nakonec moc silný vliv neměla
Cenová dynamika sice zůstává nad dvouprocentním cílem centrální banky, nelze však říci, že by cla vyvolala druhou inflační vlnu. Samozřejmě, efekt silnějších cenových tlaků se může projevit se zpožděním. Cla jsou však v platnosti už několik měsíců a zatím k širší destabilizaci cen nepřispěla. Centrální bankéři se většinově shodují, že vliv dovozních přirážek je spíše jednorázový a neměl by vést k odkotvení dlouhodobých inflačních očekávání.
V září také investoři znovu obnovili víru v nezadržitelný vzestup umělé inteligence. V srpnu přitom o boomu této technologie začínali pochybovat – například studie MIT ukázala, že 95 procent firem investujících do AI zatím nezaznamenává výraznější příjmy ani úspory nákladů. Ani výsledky společnosti Nvidia, lídra ve výrobě čipů pro strojové učení, nebyly natolik přesvědčivé, aby vzkřísily tržní entusiasmus.
Situaci zvrátila dvojice firem Oracle a Nvidia. Oracle díky roustoucí poptávce po výpočetní kapacitě výrazně zvýšil výhled příjmů. Nvidia následně oznámila, že za pět miliard dolarů kupuje asi čtyřprocentní podíl ve výrobci čipů Intel. Tato zpráva je pozitivní hlavně pro Intel, kterému se v poslední době nedařilo. Aliance s Nvidií mu přinese nový kapitál a umožní lépe proniknout na trh s AI čipy. Nvidia si na oplátku zajistí větší kontrolu nad svými dodavatelskými řetězci.
Velké sousto pro Nvidii
Ještě zásadnější je ale plán Nvidie investovat až 100 miliard dolarů do OpenAI, která stojí za nejpopulárnějším modelem ChatGPT. Přestože jde o nejhodnotnější firmu světa s tržní kapitalizací přes 4,5 bilionu dolarů, představuje to i pro ni mimořádně velké sousto. Kritici namítají, že se taková investice nemusí vrátit, protože AI zůstává poměrně uzavřeným ekosystémem a její monetizace postupuje pomaleji, než naznačovaly původní předpovědi.
Optimisté naopak tvrdí, že si Nvidia touto cestou zajistí silný růst příjmů do budoucna. Obří investice bude spojena s výstavbou datových center, jejichž celkový výkon by mohl dosáhnout až 10 GW. Podle odhadů Morgan Stanley se náklady na výstavbu jednoho GW pohybují kolem 50 až 60 miliard dolarů. Z celkově vynaložených 600 miliard dolarů by tak mohla Nvidia pokrýt přibližně 350 miliard.
Nacházíme se tedy ve fázi, kdy může pozitivní nálada na trzích pokračovat. Důležitým testem bude nadcházející výsledková sezona, která startuje už za necelé dva týdny. Právě hospodářské výsledky velkých technologických firem ukážou, zda jejich zájem o investice do AI funkcionalit stále trvá. Jakékoliv klopýtnutí však trhy potrestají tvrdě. Aby současný boom kolem umělé inteligence pokračoval, bude se muset potvrdit, že tato technologie přináší reálné výhody v podobě vyšších příjmů nebo úspor nákladů všem zúčastněným.