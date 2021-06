Nejhodnotnější značky světa: Amazon, Apple a Google | E15.cz

„Ročník 2020-2021 se stal rekordním pro růst značek,“ uvádí Nathalia Burdet ze agentury Kantar, která žebříček stovky nejhodnotnějších značek vytváří. Připomíná tak paradox loňského roku, ve kterém se vinou pandemie sice život na celé planetě značně zpomalil, ale vybrané společnosti díky tomu zaznamenaly rekordní obraty.

„Pandemie do určité míry nutila k uvolnění měnové politiky a k tomu, že se do ekonomiky vlilo velké množství peněz, které potom šly k jednotlivým značkám,“ vysvětluje jeden z důvodu hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček.

Na první místo se vyšplhal e-commercový gigant Amazon, hodnota jeho značky dosahuje dle žebříčku Kantar BrandZ 683 miliard dolarů. Na druhém místě je Apple s 611 miliardami dolarů a stupně vítězů uzavírá Google, který si oproti loňsku o jedno místo polepšil a jehož značka má hodnotu 457 miliard dolarů. Právě značky Apple a Google se celou dekádu střídaly v čele žebříčku, až v roce 2019 je porazila společnost Jeffa Bezose.

První padesátka žebříčku Kantar Brandz Autor: Kantar

V elitní desítce je sedm technologických korporací ze Spojených států a Číny. Je to ostatně výstižná ukázka stavu, ve kterém evropské značky silně zaostávají. Ještě v roce 2011 činil jejich podíl dvacet procent, nyní je to pouze osm procent. Opačný trend zaznamenávají čínské firmy, před deseti lety byl jejich podíl jedenáct procent, nyní je to čtrnáct procent.

Až na 21. místě se umístila první společnost původem z Evropy – francouzská značka luxusního oblečení Louis Vuitton, jejíž hodnota vzrostla o 46 procent na 75 miliard dolarů.

„Oděvní průmysl i luxusní značky zaznamenaly růst díky schopnosti se přizpůsobit měnícím se návykům a tržním podmínkám,“ připomíná Burden. Mimo francouzské značky se mezi producenty oblečení dařilo také společnostem Adidas (+51 %), Nike (+68 %) nebo Gucci (+24 %).

Na zcela dominují americké značky připadlo 74 procent celkové hodnoty elitní stovky. Hrubý domácí produkt Spojených států přitom tvoří jen 24 procent celosvětového HDP.

„Žebříčku vévodí firmy z USA a do popředí se posouvají čínské společnosti, protože právě tyto dvě země jsou na čele technologického závodu, zatímco Evropa má jen několik ojedinělých případů, které dokáží držet krok,“ vysvětluje konstelaci žebříčku hlavní ekonom společnosti Deloitte David Marek.

Překvapivým skokanem je čínský výrobce alkoholu Moutai, který se díky růstu 103 procent posunul o sedm příček vzhůru na jedenácté místo s celkovou hodnotou 109 miliard dolarů. „Růst Moutai napovídá, že možná brzy uvidíme nástup nové luxusní značky pocházející z Číny,“ předpovídá Burden z Kantaru. Čínský producent alkoholu za sebou nechal značku, kterou znají i v tom nejzapadlejším koutě na Zemi – americkou Coca-colu. Ta se propadla o tři místa na šestnáctou příčku.

Meziročně nejvíce vyrostla Tesla, která si polepšila o 275 procent, a stala se tak nejhodnotnější automobilkou. Strmý růst však zaznamenaly také čínské společnosti jako TikTok (+158 %), Pinduoduo (+131 %) nebo Meituan (+119 %). TikTok byl zároveň největším skokanem žebříčku, když se posunul o 34 míst na 45. příčku.

Vůbec poprvé se v elitní stovce umístily například společnosti AMD, Nvidia nebo Zoom. Za premiérové umístění vděčí pandemickému roku, během kterého se rapidně zvýšil zájem o jejich výrobky, tedy o nástroj pro videokonference nebo o čipy do herních konzolí.

Mezi značkami, které utrpěly nejcitelnější ztrátu na hodnotě, jsou China Mobile (-25 %), americká banka Wells Fago (-8 %) nebo tabákový producent Marlboro (- 2 %). Celkově ale hodnota stovky největších značek rostla, a to na 7,1 bilionu dolarů, což je zhruba součet HDP Německa a Francie. Přitom ještě v roce 2010 to bylo o rovných pět bilionů dolarů méně.

Souhrn letošního žebříčku Kantar Brandz Autor: Kantar

Vývoj hodnoty značek tak věrně kopíruje rostoucí ekonomickou pozici soukromých subjektů ve srovnání se státy. „Vidíme, že nadnárodní korporace jsou v mnoha ohledech důležitější než mnohé země, a to bude pravděpodobně zesilovat,“ myslí si ekonom Křeček. Například hodnota značky Amazon se pohybuje na úrovni HDP Polska.

Dominanci technologických gigantů by podle Tomáše Pfeilera, hlavního analytika společnosti Cyrrus, mohli do budoucna ohrozit dva kandidáti. „Mohlo by se dařit fintechovým společnostem nebo firmám z vodíkového sektoru. Těžko však říci, zda se vyšplhají až na úplně přední místa,“ připomíná Pfeiler.

Hodnota značky se neodvozuje pouze od tržního ocenění společnosti, ale také vyplývá také z rozhovorů se zákazníky a dalších aspektů, které nakonec vytvářejí výslednou hodnotu.