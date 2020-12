Nejlepší akcie roku 2020: vítězí Čína, Tesla je druhá | E15.cz

Portál The Street vybral nejlepší akcie letošního roku. My jsme z nich zvolili 10 nejvýkonnějších a doplnili další, které stály za to. Růsty jsou datovány k 28. prosinci.

1. Nio

Ještě k počátku roku nepříliš známá čínská automobilka těží z rostoucího zájmu o elektroauta a zejména potenciál, který si investoři od automobilky slibují v budoucnosti. Mnohdy je nazývána jako „čínská Tesla“. Ať jí je, či není, její akcie ještě na počátku roku oscilovaly kolem hladiny 3,80 dolaru. Aktuálně jejich hodnota dosahuje zhruba 46 dolarů, což je růst o úctyhodných 1 100 procent.

2. Tesla

Jedněmi milovaná, druzí jí nemohou přijít na jméno. Příznivci argumentují vizionářstvím Elona Muska a přesahem Tesly do energetiky a umělé inteligence, kritici jí pak vyčítají nepodloženou valuaci a popírání fundamentu. Ať tak či onak, Tesla od počátku roku k dnešnímu dni posílila o 694 procent.

3. Moderna

Portál The Street na třetí místo vybral biotechnologickou společnost Moderna. Stejně jako Pfizer/BioNTech, Astra Zeneca, Johnson&Johnson, tak i Moderna vyvinula vakcínu proti koronaviru. Akcie jí od počátku roku stouply z 19 dolarů na 121 dolarů, což tak činí růst o 536 procent.

4. Farfetch

Britsko-portugalský portál zaměřený na prodej luxusní módy těží z růstu e-commerce. Jeho akcie v roce 2020 posílily o 516 procent.

5. Zoom Video

Pandemie koronaviru akcelerovala přechod na digitální způsoby komunikace, a to jak ve firmách, tak i ve vzdělávacích institucích. Zoom Video byla jedna z platforem, která zažívala nárůst zákazníků a s tím související růst akcií od počátku roku, celkem o 428 procent.

6. Tupperware

Značka produktů pro domácnost se díky snižování nákladů dostala z počátečních problémů. Akcie společnosti od začátku roku k dnešnímu dni vzrostly o 337 procent. Mezitím však na jaře zaznamenaly citelný propad až k hranici 1,25 dolaru za akcii. Z něj se ovšem postupně otřepaly. Pokud bychom růst nebrali od počátku roku, ale od jarního minima, činil by dokonce 2 700 procent.

7. Gamestop

Akcie amerického prodejce videoher a spotřební elektroniky posílily o 270 procent. Pomohl jim jednak koronavirus, také však dohoda o strategickém partnerství s Microsoftem

8. Chewy

Chewy prodává potravu pro domácí mazlíčky a další produkty s nimi spojené. I díky šéfovi firmy, který pracoval několik let pro Amazon, narostly akcie Chewy o 262 procent.

9. The Trade Desk

Kalifornská společnost vyvíjí software pro digitální reklamu. Její akcie vzrostly o 251 procent.

9. -10. Nvidia

Poptávka po grafických kartách pro hráče i těžaře kryptoměn, úspěšné uvedení nových modelů i sebevědomá akvizice vývojáře čipů ARM (na jehož architektuře stojí nejnovější Macbooky) vynesla Nvidii růst o 120 procent.

9. -10. Spotify

Původně švédský startup, dnes již společnost kotovaná na burze v New Yorku. Pro Spotify je tento rok ve znamení podcastů, ostatně koupilo ten nejpopulárnější - The Joe Rogan Experience. Akcie od počátku roku narostly o 120 procent.

Další skokani

Palantir

Datově bezpečnostní firma, za kterou stojí mimo jiné i investor Peter Thiel, od svého uvedení na burzu na podzim letošního roku zvýšila cenu za jednu akcii o bezmála 200 procent. Neprožila si tak celý turbulentní rok 2020, přesto za poměrně krátkou dobu nabídla investorům hezký vánoční dárek.

JD.com

Čínská e-commerce skupina JD.com je hlavním konkurentem dalšího silného hráče na čínském online nakupování, Alibaby. Právě Alibaba aktuálně zažívá ve své domovině problémy, což se odrazilo i na poklesu jejích akcií o 15 procent. O to více se může radovat JD.com, jehož akcie od počátku roku naopak vzrostly o 136 procent.

Apple

Applu se dařilo. Uvedl nové iPhony 12, ohlásil odklon od Intelu a vývoj vlastních čipů. Dostál slova a ke konci roku představil nové Macbooky s výdrží atakující dvacet hodin. Do toho se objevily spekulace, že pracuje na vlastním elektroautu. Akcie od počátku roku stouply o zhruba 81 procent.

Amazon

Americká e-commerce jednička miliardáře Jeffa Bezose zaznamenala i díky koronaviru růst. Její akcie zvýšily hodnotu o 70 procent.

Netflix

Lídr ve streamování filmů a seriálů, Netflix, byl v krizi více než kdy jindy zdrojem zábavy a relaxace. Akcie reagovaly růstem od počátku roku o bezmála 60 procent.