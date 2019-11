BlackRock koupil akcie CME | E15.cz

Americká společnost BlackRock – největší správce majetku na světě –investovala do akcií mediální skupiny Central European Media Enterprises (CME) a zvýšila svůj podíl ve společnosti z 2,15 na 4,70 procenta. Pokud by nakupoval čistě akcie firmy, představovala by investice částku ve výši téměř čtrnácti miliard korun. Ke své investici ovšem BlackRock částečně využil takzvaných rozdílových kontraktů neboli CFD, které využívají při investici finanční páku. Limitu tři procenta, kdy se musejí hlásit pozice v jednotlivých firmách obchodovaných na burze, prolomil BlackRock 28. října. Informaci o své investici oznámil správce majetku České národní bance.