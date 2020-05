Pandemický svět masově obul crocsy. A burziáni z nich udělali nový zlatý důl | E15.cz

Gamechanger jménem Covid-19 však krom všeho jiného nenechal kámen na kameni ani v tak zdánlivě přízemním tématu, jako jsou boty. A svět náhle znovu objevuje už dávno známé. Co více, do crocsů přezouvají i investoři. Výsledkem je, od poloviny března, kdy se koronavirus natvrdo zabydlel v euroamerickém světě, akcie Crocsu vylétly o 200 procent, tedy na trojnásobek.

Jen během března vzrostly Crocsu tržby o šestnáct procent. Zdravotnický personál po celém světě postuje na sociálních sítích pandemická dramata, které krom potu a slz spojuje i něco jiného: nazuté crocsy. Svět na home office řeší úlohu, co obout na takové to domácí pobíhání v domě i okolo něj. Mladí a děti objevují barvy a nesčetně variací. Výsledek? Online obr Amazon aktuálně označuje ty nejobyčejnější, nejzákladnější, šedivé crocsy jedničkou v kategorii “oblečení, obuv a šperky”. Do desítky nejprodávanějších položek se přitom vešla ještě i jejich bílá varianta, a to aktuálně na pozici číslo osm.

Crocsům přitom nepřeje jen pouhá umaštěná racionalita. Pokud s sebou totiž plastikové boty mohou nést nějaké hodnoty, svět na ně slyší právě teď. Neformálnost, praktičnost, překvapivá pohodlnost a dnes už dokonce i retro. Tahle bota přece jen spatřila světlo světa na počátku milénia, kdy ještě doznívala estetika devadesátých let. Generace Z si navíc mnohdy libuje v minimalizmu a protipólu okázalosti. Kde přitom hledat silnější symbol, než právě v botách z umélé hmoty.

Burzovní story Crocsů přitom během uplynulé dekády naopak příliš hodnot nenabídl. Kdo koupil akcii třeba na počátku roku 2011, prodal ji letos v únoru před pandemií za stejnou sumu. Dokonce i za letošek jsou akcie zatím stále ještě v záporu. Pokud má ale svět skutečně našlápnuto ke své nové podobě, mohou se novodobí burziáni rozběhnout po parketu právě třeba v crocsech.