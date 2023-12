„V českém průmyslu se pohybuji 35 let a mám tak zájem podporovat a být součástí rostoucích českých podniků, jako je Karo Leather,“ okomentoval nákup akcií investor a podnikatel Jiří Lupač.

Lupač v minulosti vybudoval přerovskou skupinu EMOS, která patří k předním středoevropským hráčům mezi dodavateli světelných zdrojů pro domácnosti a průmysl, ale i dalších produktů drobného elektra. Na začátku roku 2022 společnost prodal francouzskému koncernu Legrand, s jehož akciemi se obchoduje na pařížské burze. V rámci Legrandu je EMOS nadále samostatnou divizí.

Vstup nového investora se uskutečnil prodejem 500 tisíc stávajících akcií zakladatelů Pavla Klvani a Jakuba Hemerky, kteří nyní dohromady ovládají zhruba 23procentní podíl. Získané finance z prodeje oba vložili do společnosti jako zápůjčku akcionářů. Třetinovým a zároveň největším akcionářem společnosti Karo Leather zůstává fond Czegg Ventures ze skupiny Starteepo Františka Bostla. Dohromady tak Czegg Ventures, Klvaňa, Lupač a Hemerka ovládají dvě třetiny akcií.

Prodej akcií novému investorovi proběhl formou takzvaného předúpisu akcií, a to s ohledem na časovou náročnost příprav standardního úpisu akcií na burze. „Během následujících 18 měsíců máme vzájemně vypsané opce na nákup a prodej a předpokládáme, že většina prodaných akcií se vrátí zpět do našich rukou, a to za smluvně sjednanou cenu akcie 208 korun," přiblížil transakci finanční ředitel Karo Leather Jakub Hemerka.

Klvaňa s Hemerkou věří, že prostředky na zpětný odkup akcií získají z budoucího provozního cash flow Karo Leather, které se díky nedávno otevřenému novému výrobnímu závodu v Brtnici v příštím roce výrazně navýší, nebo případně ze standardního úpisu, respektive prodeje nových akcií společnosti na pražské burze.

"Pokud by Karo potřebovalo naše peníze dále investovat, a náš vklad by tak musel ve firmě zůstat, spojili bychom plánovaný přechod na hlavní trh pražské burzy s úpisem nových akcií, a akcionářskou strukturu tak finálně narovnali," dodal Hemerka.

Společnost Karo Leather již dříve avizovala, že do konce roku 2026 chce přesunout své akcie na hlavní trh pražské burzy. I kvůli tomu hodlá brzy přejít na mezinárodní účetní standardy IFRS.V plánu je také změna účetní měny z koruny na euro.

Na trhu Start, který je určený pro získávání kapitálu menšími a středními podniky, se s cennými papíry firmy Karo Leather obchoduje od roku 2019. Tehdy se v primární veřejné nabídce prodávaly akcie firmy po 40 korunách za kus. V závěru čtvrtečního obchodování byla cena 180 korun. Tržní hodnota firmy tak činí 900 milionů korun.