Koronavirus srazil poptávku po ropě | E15.cz

Světová poptávka po ropě letos poprvé za více než deset let klesne, předpověděla dnes Mezinárodní agentura pro energii (IEA). Pokles přičítá zejména snížení globální ekonomické aktivity kvůli šíření nového koronaviru. Už na příští rok nicméně očekává výrazné oživení poptávky. Snížení výhledu předcházel prudký propad suroviny o více než 30 procent, který do tohoto výhledu není zahrnutý.

IEA očekává, že letošní poptávka bude činit 99,9 milionu barelů denně. Svůj původní roční výhled snížila o jeden milion barelů denně, což značí mírný meziroční pokles poptávky o 90 tisíc barelů denně. Bylo by to poprvé od roku 2009, co poptávka po surovině klesne.

V krajním scénáři - kdy by se vládám nepodařilo zastavit šíření koronaviru, jímž se dosud nakazilo přes 100 tisíc lidí - klesne poptávka podle IEA až o 730 tisíc barelů denně.

Šíření nákazy vedlo ke snížení průmyslové aktivity zejména v Číně, dalších asijských ekonomikách a v Itálii, která je po Číně a Jižní Koreji nejvíce zasaženou zemí. Koronavirus mimo jiné způsobil pokles poptávky po pozemní i letecké dopravě.

"Krize vyvolaná koronavirem ovlivňuje celou škálu energetických trhů, včetně těch s uhlím, plynem a obnovitelnými zdroji energie. Dopad na ropné trhy je obzvláště tvrdý, protože (nákaza) brání v pohybu lidem i zboží," uvedl výkonný ředitel IEA Fatih Birol.

Na příští rok nicméně IEA očekává výrazné oživení poptávky po surovině a předpokládá, že se zvýší o 2,1 milionu barelů denně. Do roku 2025 agentura prognózuje roční nárůst poptávky jen o 800 tisíc barelů denně. Vysvětluje to změnou energetické politiky vlád, které se zasazují o zvýšení účinnosti spalovacích motorů, a tím o snížení emisí skleníkových plynů.