Seraphine Capital, první vesmírný fond, míří na burzu | E15.cz

Konkrétní částka, na kterou vstupem na burzu míří vedení Seraphine Capital, činí 211 milionů dolarů, přes 4,4 miliardy korun. Peníze hodlá vložit do nových projektů, ale také do už zainvestovaných startupů, které v nedávné době vstoupily na burzu. Jedná se například o Arqit, Spire Global nebo AST Space Mobile.

„Investoři po celém světě mají chuť se pustit do vesmírného průmyslu, ale většina nových kosmických společností je soukromá, včetně SpaceX. Veřejnost se proto k investicím do kosmického sektoru nemůže dostat,“ řekl BBC generální ředitel fondu Mark Boggelt. Seraphine Capital považuje za kosmické startupy výrobce některých komponentů pro rakety nebo začínajcí firmy, jež využívají satelitů.

Boggelt chce využít zájmu o výlety do vesmíru, který vzbudily společnosti Blue Origin Jeffa Bezose, SpaceX Elona Muska nebo Virgin Galactic Richarda Bransona. Všechny přitahují pozornost ke kosmickým záležitostem, což může být dobrý odrazový můstek k dalšímu růstu kosmického segmentu. Ten by měl do roku 2030 podle Bank of America dosáhnout hodnoty kolem 1,2 bilionu dolarů.

Krok Seraphine Capital jde ruku v ruce s plány britské vlády aktivněji působit v kosmickém průmyslu. V Británie pracuje ve vesmírném průmyslu 42 tisíc lidí, každoroční příjem odvětví přesahuje patnáct miliard liber, zhruba 445 miliard korun.

Vláda Borise Johnsona v nedávné době představila plán investic do kosmických center po celé zemi včetně podpory výstavby kosmodromu v hrabství Cornwall nebo Sutherland. „Vlastní kosmodromy poskytnou zemi nezávislost ve startovacích kapacitách. Místo toho, abychom vysílali satelity z Ruska, Francouzské Guyany nebo Spojených států, mohou startovat přímo z Cornwallu,“ pochválil plán britské vlády Will Whitehorn z Seraphine Capital.