Řidiči se mohou těšit na levný benzín. V květnu se může dostat na pětadvacet korun za litr | E15.cz

„Pád cen ropy může mít pozitivní vliv na ceny pohonných hmot,“ říká Ivan Indráček, předseda představenstva SČS – Unie nezávislých petrolejářů ČR.

V současnosti se litr benzinu Natural na tuzemských čerpacích stanicích prodává podle dat CCS v průměru za 26,8 koruny a nafta za zhruba sedmadvacet korun. O rok dříve se ceny pohonných hmot pohybovaly okolo dvaatřiceti korun.

Zmrazení ekonomiky a ropná válka ale způsobily dramatické zlevnění, které může dál pokračovat. „Do konce týdne se cena benzinu dostane na 26,20 koruny za litr a nafty na úroveň 26,50 koruny za litr,“ odhaduje hlavní ekonom Czech Fund Lukáš Kovanda. Během května se podle něj může dostat průměrná cena pohonných hmot k pětadvaceti korunám za litr.

Ostatně i podle informací deníku E15 z trhu s pohonnými hmotami by cena mohla v nejbližší době klesnout až o 1,50 koruny, čímž by se na nejlevnějších čerpacích stanicích dostala dokonce k 20 korunám za litr benzinu.

Současné poklesy na trhu s ropou se však promítnou do cen na benzinách se zpožděním. „Než se do České republiky dostane levnější nebo dražší nafta, tak to trvá dvacet dní,“ uvádí Václav Loula z České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu.

Cena ropy je zároveň jen jednou ze složek, z nichž se skládá celková cena pohonných hmot, a představuje podle portfolio manažera Cyrrus Tomáše Pfeilera zhruba třicet procent z celkové ceny benzinu. Tu dále tvoří zejména daně, cena biosložky a zisková marže.

Podle Indráčka tak ceny sice mohou ještě klesat, ale velký prostor pro další zlevňování už není.

Nicméně současný volný pád cen ropy se dříve nebo později musí projevit v cenách na čerpacích stojanech. „Korunová cena ropy Brent se dostala na nejnižší úrovně od roku 1999,“ upozorňuje Kovanda.