S&P 500 i Nasdaq vystřelily na historická maxima po pozitivních zprávách ze Spojených států
Americké akcie ve středu výrazně posílily a indexy S&P 500 i Nasdaq Composite dosáhly nových rekordů. Optimismus na trzích podpořila nižší než očekávaná inflace v USA, která zvýšila šance na zářijové snížení úrokových sazeb Fedem. Investoři reagovali růstem zejména u technologických titulů, zatímco dolar vůči euru oslabil.
Americké akcie ve středu výrazně posílily, indexy S&P 500 a Nasdaq Composite se tak vyšplhaly na nová rekordní maxima. Nejnovější údaje o vývoji inflace ve Spojených státech totiž podpořily očekávání, že americká centrální banka (Fed) by mohla příští měsíc přikročit ke snížení úrokových sazeb. Dow Jonesův index, který zahrnuje akcie 30 předních amerických podniků, si připsal 1,10 procenta a uzavřel na 44.458,61 bodu. Širší index S&P 500 vzrostl o 1,13 procenta na 6445,76 bodu a index Nasdaq Composite, v němž je zastoupeno mnoho firem z odvětví vyspělých technologií, se zvýšil o 1,39 procenta na 21.681,90 bodu.
Index volatility CBOE, který je nejsledovanějším z takzvaných indikátorů strachu, klesl na nejnižší úroveň od prosince, informovala agentura Bloomberg.
Vývoj inflace v USA překvapil
Americké ministerstvo práce ve středu oznámilo, že spotřebitelské ceny v USA se v červenci meziročně zvýšily o 2,7 procenta. Míra inflace tak zůstala stejná jako v červnu. Analytici přitom v anketě agentury Reuters předpovídali zrychlení inflace na 2,8 procenta.
„Inflace roste, ale nezvýšila se tolik, jak se někteří obávali,“ uvedla Ellen Zentnerová z Morgan Stanley Wealth Management. Analytik Karl Schamotta ze společnosti Corpay uvedl, že šéf Fedu Jerome Powell by mohl zářijové snížení úroků signalizovat na každoročním setkání světových centrálních bankéřů v americkém horském letovisku Jackson Hole, které se bude konat příští týden.
Powell kvůli neochotě snižovat úroky čelí ostré kritice ze strany prezidenta Donalda Trumpa. Koncem července Fed podle očekávání opět ponechal svou základní úrokovou sazbu beze změny v pásmu 4,25 až 4,50 procenta.
Posílily akcie Alphabet i Intel
Akcie technologického konglomerátu Alphabet, jehož součástí je také internetová společnost Google, posílily o zhruba 1,3 procenta. Reagovaly tak na zprávu, že společnost Perplexity AI podala nabídku na převzetí webového prohlížeče Chrome firmy Google za 34,5 miliardy dolarů. Akcie výrobce čipů Intel si připsaly dokonce zhruba 5,5 procenta, protože americký prezident Donald Trump po pondělním osobním setkání chválil šéfa podniku Lip-Bu Tana, kterého ještě minulý týden vyzýval k odstoupení.
Na devizovém trhu americký dolar v reakci na údaje o inflaci oslaboval vůči euru. Kolem 22:00 SELČ si jednotná evropská měna vůči dolaru připisovala přes půl procenta a pohybovala se v blízkosti 1,1675 USD.