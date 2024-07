Druhý kvartálu roku 2024 je za námi, což nabízí skvělou příležitost reflektovat, co jsme zažili a co nás možná na trzích letos ještě čeká. Americký akcio­vý index S&P 500 ke své hodnotě přihodil dalších 4,5 procenta po desetiprocentním výnosu prvního kvartálu. Celkový výnos za první pololetí tudíž činí 15,5 procenta, což je o to impozantnější, že navazujeme na loňský 23procentní růst.