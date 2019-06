Širší index amerických akcií přepsal rekordy | E15.cz

Dow Jonesův index, který zahrnuje akcie třiceti předních amerických podniků, stoupl o 0,94 procenta a obchodování uzavřel na 26 753,17 bodu. Širší index S&P 500 vzrostl o 0,95 procenta na 2954,18 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite si připsal 0,58 procenta na 8051,34 bodu. S&P 500, který za červen už stoupl o sedm procent, tak překonal rekord 2945,83 bodu ze 30. dubna.



Měnový výbor Fed nechal ve středu základní úrokovou sazbu beze změny. Slíbil ale, že bude jednat tak, aby udržel expanzi ekonomiky.

"Krok Fedu byl přesně tím, co účastníci trhu potřebovali slyšet. Pokračující obchodní válka Spojených států s Čínou může být katalyzátorem, který pošle americkou ekonomiku do recese. Snížení úrokových sazeb by mohlo být vnímáno jako preventivní krok Fedu, aby k tomu nedošlo," uvedl analytik Robert Johnson ze společnosti Economic Index Associates v New Yorku podle agentury Reuters.



Signály, že Fed je připraven snížit úrokové sazby možná už v příštím měsíci, stáhly dolů dolar. Proti koši měn vykázal největší dvoudenní propad v letošním roce. Fed se tak přidal k jiným centrálním bankám, jako evropské nebo australské, které v tomto týdnu daly najevo, že k posílení růstu je zapotřebí více stimulů.