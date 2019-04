Světovým burzám se letos daří. Řecká posílila o 26 procent | E15.cz

Od začátku roku tak americké akcie posílily o více než sedmnáct procent, což představuje nejlepší start amerických burz od roku 1987. Vítězem mezi kapitálovými trhy ve světě je však řecká burza, která posílila o šestadvacet procent, čímž přeskočila dokonce šanghajskou burzu.

Důvodem prudkého růstu akcií je závěr roku, kdy se naopak cenné papíry brutálně propadly, což znervóznilo centrální bankéře na celém světě. „Centrální banky po tom výplachu ustoupily od plánů na zpřísnění měnové politiky,“ dodává hlavní ekonom Czech Fund Lukáš Kovanda.

Změna rétoriky je patrná zejména u americké centrální banky Fed, která slíbila, že letos nezvýší sazby. Zároveň zpomalí výprodeje cenných papírů ze své bilance, což by sráželo hodnotu cenných papírů. „Všechno, co potřebujeme jako investoři vědět, je, zda měnová politika bude uvolněná, nebo ne,“ uvedl pro list New York Times Michael Arone, šéf investiční strategie State Street Global Advisors. Hlavní hybatel trhu byl podle něj právě postoj Fedu.

Investoři kvůli tomu ignorovali rizika spojená s obchodní válkou, brexitem nebo zpomalením evropské ekonomiky. „Je to ve vleku centrálních bank a makroekonomická data jsou až druhořadá,“ zdůrazňuje Kovanda.

Experti a investoři už nicméně začínají mít z rychlého růstu nejen amerických akcií obavy. „V USA bych si nyní nic nekoupil. Je otázka času, kdy nějaká technická korekce přijde a jak bude dramatická,“ říká Jan Pavlík, hlavní makléř J&T Banky.

Nakupovat akcie se nechystá ani investiční skupina Krupa Global Investments. „Čekáme na příležitosti. Jsem nyní zdrženlivý,“ upozorňuje majitel skupiny Pavol Krúpa. Podle hlavního ekonoma investičního kolosu Vanguard Rogera Aliaga-Díaze se už nedá čekat, že by trhy ze současných úrovní dál příliš rostly. Naopak podle šéfa makléřské firmy Cyrrus Marka Hatlapatky je ocenění akcií stále pod úrovní z poloviny loňského roku. „Trh není překoupený,“ doplňuje.