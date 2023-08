Falešné příjmy a obcházení sankcí. Turlov, který působí i v Česku, čelí obviněním | e15.cz

Pověst finanční skupiny Freedom Holding, jejíž součástí je brokerská platforma působící i v Česku, dostala tento týden vážný zásah. Americký investiční fond Hindenburg Research vznesl vůči holdingu kazašského miliardáře Timura Turlova, který letos na jaře poskytl e15 rozhovor, vážná obvinění. V reakci na to klesl kurz akcií holdingu na a burze Nasdaq. Za zmínku stojí, že Turlov od loňského roku figuruje na sankční listině ukrajinské vlády. Podnikatel i jeho společnost obvinění odmítají.

Společnost Hindenburg v rozsáhlém reportu uvedla, že její vyšetřování odhalilo „charakteristické známky vykazování falešných příjmů“ a také důkazy o obcházení sankcí vůči Rusku, hazardování s penězi klientů či o manipulacích s cenou vlastních akcií.

„Sečteno a podtrženo, Freedom Holding vysílá řadu varovných signálů týkajících se prakticky každé kategorie finančních nesrovnalostí hodných vyšetřování,“ napsali analytici společnosti Hindenburg. Ta se zaměřuje na odhalování korporátních poklesků a podvodů. Pokud Hindenburg narazí na podezřelé dění v některé z analyzovaných společností, zveřejní zprávu a zároveň otevře burzovní „sázky“ na pokles ceny akcií či jiných cenných papírů dotčené firmy.

V reakci na report kurz akcií skupiny Freedom Holding odepsal na americké burze Nasdaq až 12 procent, a dostal se tak na nejnižší úrovně od letošního února. Tržní hodnota firmy se pohybuje okolo 4,2 miliard dolarů, zhruba 92 miliard korun.

Firmy navázané na Freedom Holding podle Hindenburgu mimo jiné dál poskytují služby ruským občanům a podnikají na ruském trhu, obcházejí sankce a regulace týkající se praní špinavých peněz a boje proti terorismu, včetně pravidel známých pod pojmem Poznej svého zákazníka (KYC – Know Your Customer). Ta po finančních institucích vyžadují, aby identifikovaly a ověřily totožnost svých investorů v souladu se zákony a předpisy.

Teprve 35letý Turlov, jehož hodnota podílu činí přibližně tři miliardy dolarů, se sice vzdal ruského občanství a za 140 milionů dolarů odprodal aktiva v Rusku, ale na sankční listině zůstává. Ruský trh byl před invazí na Ukrajinu pro skupinu Freedom Holding jedním z klíčových. Turlov, který v minulosti figuroval na žebříčku nejbohatších Rusů magazínu Forbes, prodanou ruskou entitu nadále skrytě ovládá, soudí Hindenburg.

„Ukrajinské úřady se tím nenechaly oklamat. Pozastavily skupině Freedom licenci obchodníka s cennými papíry a zmrazily její aktiva. Generální ředitel Timur Turlov by navíc vzhledem k vazbám na Rusko sankcionován přímo prezidentem Volodymyrem Zelenským,“ napsali analytici Hindenburgu.

Přitom právě na podporu prezidentské kanceláře Zelenského se Turlov, který je mimo jiné prezidentem kazašské šachové federace, odvolával v letošním dubnovém rozhovoru pro e15. „Doufám, že budu z listiny odstraněn v nejbližších měsících. Možná i dříve,“ řekl tehdy.

Za problémové označila společnost Hindenburg také podnikání firmy Freedom Securities Trading (FFIN) registrované v karibském Belize, kterou vlastní přímo Turlov. Podle Hindeburgu se tato spřízněná entita významně podílí na příjmech Freedom Holding, přičemž je její fungování netransparentní a „vykazuje rysy smyšlených klientských transakcí“. To by znamenalo, že na burzách ve skutečnosti neobchoduje.

„Kromě obcházení sankcí a známek falešných příjmů FFIN Belize směšuje aktiva zákazníků a vystavuje je extrémnímu riziku. V informacích o rizicích je zmínka o „speciálním makléřském účtu“, kde stojí, že podnik může mísit klientské prostředky a v podstatě si s nimi dělat, co chce, pro vlastní účely,“ uvádějí analytici Hindeburgu. Základním pravidlem u obchodníků s cennými papíry přitom bývá striktní oddělení majetku firmy a klientů.

Právě do belizské entity mají směřovat peníze ruských klientů, kteří chtějí investovat na mezinárodních finančních trzích. Má se tak dít bez jakýchkoli kontrol původu majetku a často prý klienti podle Hindenburgu přinášejí peníze v hotovosti.

V belizské entitě jsou podle Hindenburgu otevírány obchodní účty klientů, kterým nelze otevřít účet na Kypru, kde sídlí online brokerská platforma Freedom24 licencovaná v Evropské unii. Tato platforma má webové stránky i v češtině. Na porušování pravidel se údajně podílí i pobočka v Dubaji.

„Nezjišťuje se původ příjmů ani majetku. Neexistuje KYC. Tím porušují zákony a pravidla proti praní špinavých peněz a terorismu snad všech zemí. Klienti mohou přijít jen tak s hotovostí. Osobně jsem viděl kufřík, v němž klient přinesl 2,5 milionu dolarů,“ cituje Hindenburg ve zprávě jednoho z bývalých zaměstnanců Freedom Holding.

V neposlední řadě Hindenburg ve svém reportu vznáší obvinění, že Turlov manipuluje s cenou akcií Freedom Holding na burze Nasdaq. Naznačuje to mimo jiné nízké kolísání kurzu v porovnání se srovnatelnými tituly. Navíc za poslední rok a půl se na objemech obchodů s akciemi Freedom Holding významně podílejí dvě menší makléřské firmy.

„Koncentrace obchodování do dvou makléřských firem naznačuje, že jen velmi malý počet jednotlivců se podílí na většině nákupů a prodejů akcií Freedom, což je charakteristický znak manipulace s trhem,“ píše Hindenburg.

„Obvinění vznesená v reportu Hindenburgu jsou neopodstatněná,“ reagovala skupina Freedom Holding ve vyjádření pro agenturu Reuters. V rozhovoru pro web Freedom Holding následně Turlov uvedl, že „tvrzení uvedená v reportu jsou nesprávná, založená na nesprávné interpretaci informací z otevřených zdrojů, odvozená z fám, nespolehlivých zdrojů nebo přímo nepravdivá.“ Také řekl, že věří, že zpráva bude mít jen malý dopad na podnikání společnosti.

Součástí Freedom Holding není jen makléřský byznys, například v Kazachstánu podniká v oblasti pojištění a investičního bankovnictví. Letos s únoru Turlov uzavřel dohodu o koupi newyorské investiční banky Maxim Group.

Skupině Freedom Holding mimochodem hrozí, že její akcie budou vyřazeny z obchodování na burze Nasdaq. Nesouvisí to však s reportem Hindenburgu. Holding je v prodlení s dodáním účetních výkazů za druhé čtvrtletí letošního roku.

Není to ostatně poprvé, co má skupina s výkazy potíže – již v minulosti dodávala výsledky hospodaření pozdě a čísla několikrát musela kvůli zjištěným chybám zpětně opravovat. Dřívější auditor Freedom Holding měl navíc problémy s dodržováním auditorských standardů, a to právě v souvislosti s kontrolou hospodaření Turlovovy finanční skupiny.

Za zmínku stojí, že společnost Hindenburg v roce 2020 odhalila nesrovanlosti v americké automobilce Nikola. Start-up, který měl ambice být další Teslou, musel v reakci na zjištění Hindenburgu připustit, že na jednom z videí, jež mělo prezentovat funkčnost technologie, poháněla prototyp tahače jen zemská přitažlivost, nikoli deklarované palivové články. Nákladní vozidlo jelo s kopce, což firma ve videu šikovně maskovala.

Na začátku roku firma Hindenburg zveřejnila report, v němž obvinila indický konglomerát Adani Group z manipulace s cenou akcií a účetních podvodů. Hindenburg dokonce označil jednání společnosti, kterou ovládá jeden z nejbohatších lidí světa Gautam Adani, za „největší korporátní podfuk v historii“. Adani Group je přitom jedním z nejdůležitějších podnikatelských subjektů v Indii.