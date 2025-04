Nerovnoměrný a spíše nižší hospodářský růst, silnější úloha státu namísto globalizací propojeného světa jeho rozpojování, rostoucí váha hrubé síly a konec mesiášské role centrálních bank. To je pomyslný nový normál, který začal v různých obměnách zvěstovat už v prvních letech po finanční krizi v roce 2008 El-Erian.

Naléhavost jeho slov částečně utlumily štosy vytištěných peněz, kterými se centrální banky v čele s americkým Fedem snažily v minulé dekádě mohutně nakopnout jednotlivé ekonomiky, čímž mimo jiné zajistily pohádkové zhodnocení všem, kteří jen prošli kolem Wall Street a amerických akcií.

Tenhle příběh má ale stále patrnější trhliny. Ani nejmocnější centrální banka sama o sobě nic nezmůže s trendem, kdy globální byznys čelí nekončícímu množství šoků. „Cla by mohla zásadním způsobem přeformátovat světovou ekonomiku,“ komentoval začátkem dubna pro CNBC El-Erian rozpoutání obchodních válek ze strany amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Právě ekonom El-Erian, který se narodil v New Yorku egyptským rodičům a následně strávil i kus dětství v jejich rodné zemi i v Evropě, svým životopisem představuje archetypálního světoobčana se zvýšenou citlivostí vůči pokusům zničit trend globalizace.

Nejen proto by měl patřit – a se skoro milionem sledujících na síti X také patří – mezi osobnosti, které se investorům vyplatí sledovat. Kvůli současnému geopolitickému dění jsou jeho teze, popularizované i jeho knihami When Markets Collide (2008) a The Only Game in Town (2016) naléhavější než dřív.

Před propuknutím koronavirové pandemie přitom působil svět jako mnohem optimističtější místo než nyní. A to i navzdory tomu, že Putin už z Ukrajiny odkrojil Krym a část Donbasu. Americké ekonomice se dařilo dokonce natolik, až El-Erian pro Bloomberg v roce 2019 prohlásil, že Spojené státy se jinak spíše pochmurnému novému normálu vymykají. Nyní ale i El-Erian varuje, že roste riziko propadu USA do recese.

Usilovat o odolnost, ne nutně o dechberoucí výnos

To by však nemělo tolik děsit ty investory, kteří se jeho radami dlouhodobě řídí. V praxi to znamená, že se tak urputně nezaměřují na dosažení vysokých zisků jako spíše na omezení ztrát. Svět nového normálu je vhodným místem pro výskyt pověstných černých labutí – nepředvídatelných událostí s poměrně malou pravděpodobností výskytu a stoprocentní pravděpodobností brutálního dopadu na prakticky veškeré oblasti lidského života.

Tento způsob práce s riziky je blízký také Nassimu Nicholasi Talebovi, autorovi, který pojem černé labutě zpopularizoval. Taleb vystoupil na zahajovacím ročníku SHIFTS v roce 2023.

El-Erian proto už ve své knize z roku 2008 doporučuje skutečně důkladnou diverzifikaci portfolia a nespoléhat jen na vousaté poučky typu 60/40, pravidla, které radí rozdělení portfolia mezi akcie a relativně bezpečné dluhopisy. Diverzifikace by měla směřovat napříč regiony, sektory i třídy aktiv. El-Erian na rozdíl od Taleba později nezavrhoval ani bitcoin a kryptoměny obecně, ostatně sám si prý v roce 2018 vyzkoušel nákup největší virtuální měny.

Mýtus o Fedu spasiteli

Podle něj by ale v první řadě měli investoři a byznysmeni pomalu zapomenout na pohádku o všemocných centrálních bankách, které od roku 2008 ochotou k masivnímu rozvolnění měnové politiky „zachraňovaly“ mimo jiné Wall Street od bolestivých období dlouhého propadu. Investicemi do akcií nebo kryptoměn tak mohl během mimořádného období růstu snadno vydělat úplně každý i tou nejjednodušší strategií pasivního investování.

V knize The Only Game in Town ale El-Erian varoval, že centrální banky nesou na svých bedrech až příliš velký náklad zodpovědnosti, který nemusejí dlouhodobě unést. Ostatně ani Fed není všemocný a nemůže suplovat lék proti rozpadu obchodních vztahů, relativnímu ekonomického úpadku Západu nebo neochotě vlád k potřebným reformám a investicím za účelem zvyšování hospodářské produktivity, upozornil El-Erian.

Tím spíše to platí v době, kdy prostor pro případné větší sekání sazeb omezuje Fedu a spol. hrozba stagflace způsobená obchodními válkami. Pomyslným novým normálem by tedy neměly být pro obezřetné investory vidiny zaručených zisků jako v posledních patnácti letech, ale spíše vypočítávání důvodů, proč může další dekáda na burzách vypadat úplně jinak.