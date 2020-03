Těžko si dá někdo panáka v ceně porsche, říká sběratel ušlechtilých destilátů Kortiš | E15.cz

V minulých letech zažily investice do whisky nebývalý rozmach, což vyhnalo cenu vzácných lahví do závratných výšin. „Whisky má historii a poměrně dlouholetou přísnou legislativu výroby, proto devadesát procent investic do ušlechtilých destilátů tvoří pouze whisky,“ říká Zdeněk Kortiš, whisky ambassador Pernod Ricard a sběratel.

Loni v říjnu se prodala šedesátiletá whisky z roku 1926 Macallan za 1,9 milionu dolarů. Co tomuto rekordu v oblasti nápojů říkáte?

Je to horentní suma, v korunách šlo o 44 milionů. Celkem se nalahvovalo pouze čtyřicet kusů této šedesátileté whisky. Alespoň jedna lahev se však už vypila a jedna se pravděpodobně zničila při zemětřesení v Japonsku, takže tyto raritní lahve jsou obrovskou investicí. Macallan je uznávaný mezi investory a velice dobře se zhodnocuje. Je to high-end celého segmentu.

Jeden panák této whisky stojí více než nové porsche. Je tato cena ospravedlnitelná?

Vstupy šly hodně nahoru. Zlatá žíla a boom těchto investic byly pár let zpátky. Před deseti lety se daly koupit lahve whisky, které nesly krásné rapidní zhodnocení 25 až 30 procent za rok – například Black Bowmore, Killyloch či Rosebank. Dnes už jsou si palírny vědomy tržního potenciálu a počáteční ceny whisky jsou proto už vyšší. Například 40letou whisky Glenlivet Cellar Collestion jsem kupoval za 28 až 29 tisíc. O deset let později vás stejný ročník stojí patnáctinásobek.

Jak se změnil postoj palíren?

Mají pár hodně starých sudů a vědí, jakou mají hodnotu. Starší čtyřiceti- padesátileté whisky vám už nebude nikdo stáčet jen tak do normálních lahví, což se dělo ještě před deseti lety. Dnes je to spojené s tím, že koupíte 40letou whisky v krásné karafě se dvěma dřevěnými boxy, ale stojí pak opravdu hodně peněz. Cenu násobí i prestižní dekantér či jméno designéra. Například padesátiletá whisky Glenlivet měla lahev z křišťálu, kterou navrhovala Bethan Gray.

Za posledních deset let cena sběratelských kousků vyletěla podle studie Knight Frank o 564 procent, což je nejlepší výsledek mezi alternativními investicemi. Proč má whisky tak vysokou oblibu mezi investory a poráží investice do vína, mincí či do obrazů?

Alternativní investice obecně zažívají velký rozmach s tím, jak Evropa bohatne. Hledají se proto další investiční možnosti. Whisky má historii a poměrně dlouholetou přísnou legislativu výroby, proto devadesát procent investic do ušlechtilých destilátů je pouze whisky. Nemá přímého konkurenta, protože rumy ani koňaky nedisponují tak ucelenou řadou.

A další důvod, proč jsou rumy a koňaky tak upozaděné oproti whisky?

Rum se produkuje na velkém území a není tam jasně daná legislativa pro produkci.

A koňaky…

Ty mají dobře zpracovanou legislativu, ale skotská whisky má ucelenější produkci. Seženete proto takové skvosty, jako je whisky z roku 1926, různé limitované edice. Skotové produkují různé řady třicet čtyřicet let, takže sběratelé mají z čeho vybírat. Nejlepší je přitom koupit první lahev z edice, protože ta se potom špatně shání a je nejdražší.

V minulém roce index vzácných lahví whisky klesl o deset procent. Nenaráží už růst cen na limity?

Já bych úplně nepanikařil, jedná se o první pokles za několik posledních let. Nicméně je dobré na to brát zřetel při investování.

Co stálo za poklesem cen vzácných lahví?

Bylo to způsobeno nasycením sekundárního trhu a vznikem nových aukcí, na které v tom období doplatil zejména Macallan. Nicméně dobře se dařilo palírnám Springbank, Glenugie nebo Brora. Na druhou stranu prodej lahví na aukcích stoupl o 43 procent.

Měl by investor využít pokles cen, nebo raději počkat?

Pokud máte možnost dobré investice, jděte do ní. Zvolte vhodné palírny a správné lahve. Ještě pořád se dají nakupovat lahve za výborné ceny. Jen si musíte dát práci a sledovat aukce.

Jak se bude vyvíjet trh v letošním roce?

Každý rok se říká, že boom jednou poleví a bublina splaskne, ale pořád je velký zájem o prémiové lahve, což se projevuje v ceně.

Kdo patří mezi největší kupce?

Samozřejmě Čína a celá Asie jsou velmi důležitými trhy. Když jsme byli v jedné palírně, kde jsme kupovali single cask (whisky z jednoho sudu – pozn. aut.), tak nám řekli, že Česká republika má tento rok už dva single casky, ale Tchaj-wan 67.

Odráží se tedy v růstu cen posilování asijských ekonomik?

Určitě. Je vidět i orientace palíren na tento trh, kdy produkují speciální stáčení a limitované edice vysloveně pro asijský trh. Asijci nejsou zvyklí pít destiláty.

Proč je u nich whisky populární?

Asijci mají strašně rádi Evropu. Je to vidět na tom, jak kupují luxusní francouzské kabelky, stejně tak mají rádi evropské značky a skotská whisky je na tamějším trhu fenoménem. Určuje společenské postavení. Rádi dávají na odiv, jak staré whisky pijí. Pro ně jsou strašně důležitá čísla, takže v Evropě máme whisky Chivas Regal Extra bez udání stáří, ale vysloveně pro čínský trh se produkuje dvanáctiletá varianta. Platí to i pro koňaky, kde se cena prestižních prémiových koňaků zdvojnásobila kvůli poptávce z Asie.

Nemůže se u whisky stát podobná věc, jakou zažila vína z Bordeaux, kdy zájem z Číny vyhnal cenu velice rychle vzhůru a následně došlo k propadu?

Whisky si drží svou hodnotu velice dobře a stabilně, což možná způsobilo příklon investorů ke skotské whisky. O něm svědčí i boom nových palíren, které se nyní ve Skotsku stavějí.

Před pár lety byla pro investory zajímavá japonská whisky. Je stále poptávaná?

Je. Obával bych se však, že boom může skončit, protože Japonci se vydali ze svých zásob a nemají starší ročníky whisky. Nemají navíc ani tak přísnou legislativu jako ve Skotsku.

Není už riskantní investovat do whisky kvůli prudkému růstu cen v posledních letech, nebo je zde ještě potenciál?

Whisky neztrácí na hodnotě a určitě nebude, protože boom alternativních investic je stále poměrně velký. Zhodnocení už ale není tak vysoké, jaké bylo před pěti deseti lety, když jste dobře zvolili palírnu. Už je problém se k těmto lahvím dostat. Pro jednotlivé trhy jich je omezený počet. Ze 150 lahví zmíněného padesátiletého Glenlivetu z roku 1967 byly pro Českou republiku k dispozici pouze dva exempláře. Pro investora je přitom lepší koupit lahev přímo od zastoupení (primární trh), protože má kolek, fakturu a likvidita může být o něco vyšší.

Pijí se vůbec tak drahé whisky, nebo jde už čistě jen o investici?

Těžko si dá někdo panáka v ceně porsche, ale když jsme byli ve Skotsku, tak tam byl pán, který pár drahých lahví vypil. Výjimečně se nějaká vzácná lahev otevře. Jakmile se však vypije, zbylé lahve ze stejné kolekce vzrostou na hodnotě.

Jaká největší rizika jsou spojená s investováním do whisky?

Největší riziko představuje samotný investor, pokud tu lahev otevře. Komplikovanější je samozřejmě likvidita u těchto typů investic.

Pro koho je tato investice vhodná?

Je to krásný koníček, který je spojený s cestováním. Pro investory je to zajímavé kvůli tomu, jak bujně se vyvíjel trh a samotná whisky, ale i kvůli příběhům, různým edicím. Doba totiž nebyla vždy pro whisky příznivá. Poprvé se dostaly single malt whisky na barové pulty v šedesátých a sedmdesátých letech, předtím to bylo všechno v blendu.

Jak by měl investovat sběratel, který si chce vybudovat vlastní sbírku?

Zvolit si svůj směr. Vybrat si pár palíren, do kterých chce investovat. Nastudoval bych si o nich veškeré informace, kam se chtějí ubírat, zda investovaly v posledních letech do palírny, do nákupu sudů. Zvolil bych strategii, že bych nakoupil konkrétní edici, nejlépe hned první lahev, a pak bych tuto řadu dokupoval.

Co byste do portfolia doporučil?

Šel bych do skotské whisky, single maltu. Volil bych limitované edice z různých whisky festivalů nebo single casky. Vsadil bych i na nové palírny, kde bych si zjistil, jak se palírna vyvíjí, kdo za ní stojí. U nových palíren je velká šance pořízení vlastního sudu.

Jak velké riziko představují pro sběratele padělky?

Určitě je vhodné se vyvarovat nákupů na eBay, kde je spousta lahví falešných. Mám zdokumentovaný příběh, kdy jeden člověk nakupoval uzávěry a etikety a následně prodával plné lahve s těmito etiketami za dvacetinásobek ceny. Je dobré se proto podívat na etiketu, nakupovat u ověřených zdrojů nebo aukčních síní, kde vám garantují pravost lahve. Pokud vám prodejce napíše, že prodává padesátiletou whisky bez krabice a má to precizní etiketu, tak to moc nehraje, protože papír se po těch padesáti letech znehodnotí.

O co plánujete nyní rozšířit svou sbírku?

Určitě se chystáme nakupovat ve Skotsku. Konkrétně v oblasti Speyside máme vyhlédnuté další investiční lahve. Z top deseti palíren je tam sedm. Snažíme se soustředit na prestižní producenty i z dalších oblastí, zejména Islay.

Zdeněk Kortiš (40) Vystudoval řízení hotelového provozu. K whisk(e)y se dostal během pracovní stáže v irském Dublinu. V Olomouci vlastní a provozuje Black Stuff Irish Pub & Whisky Bar. Působí rovněž jako whisky ambassador Pernod Ricard a je poradcem fondu kvalifikovaných investorů Wine Management při investicích do skotské whisky. Vlastní rozsáhlou sbírku whisky, která obsahuje okolo dvou tisíc lahví. Většina je vystavena v baru.

